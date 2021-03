ZORAN MAMIĆ POTVRDIO: Dinamo će prvu utakmicu protiv Tottenhama igrati u Londonu

Autor: H.V.

Dinamo je u 23. kolu HNL-a razbio Slaven Belupo na Maksimiru 3:0 i vratio se na vrh HNL-a.

Zagrepčani su se mučili u prvom poluvremenu, a onda je Mamić napravio tri izmjene početkom drugog dijela i sve se promijenilo. Dvije od tri izmjene prelomile su utakmicu, prvo je zabio Gvardiol, a onda i Tolić. Konačnu pobjedu donio je Gavranović u sudačkoj nadoknadi.

“Čestitke ekipi na posljednjih 30 minuta i na tri gola koja smo postigli. To je onaj dio utakmice u kojem smo bili dosta dobri. Ono što zabrinjava je prvih pola sata gdje smo bili bez ritma, agresije i konkretnosti. To se ne bi smjelo dešavati. Moramo biti puno bolji. Htjeli smo osvježiti momčad, dati igračima koji su odigrali velik broj utakmica da se malo odmore, a istovremeno dati priliku ovima koji manje igraju. Neki su to iskoristili, neki nisu, ali idemo dalje”, rekao je trener Zoran Mamić nakon utakmice, a njegove riječi prenosi službena stranica Dinama.

Zamjena domaćinstva

Mamić je potvrdio kako će Tottenham i Dinamo zamijeniti domaćinstva pa će se prva utakmica 11. ožujka igrati u Londonu.









“Što se tiče zamjena domaćinstava, trebalo bi je biti. Sutra tijekom dana će to biti potvrđeno, dakle prva utakmica će biti u Londonu”, rekao je Mamić.