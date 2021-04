ZORAN MAMIĆ MORA PLATITI 22,8 MILIJUNA KUNA: No, kako se država misli naplatiti i od njega i od Zdravka?

Autor: Andrija Kačić Karlin

Zdravko Mamić koji je u bijegu od zatvorske kazne u Hercegovini neki dan je dobio presudu da mora platiti još 25 i pol milijuna kuna, na ime pravomoćne presude zbog izvlačenja novca iz Dinama. Sada je na vidjelo izašla slična presuda i za njegovog brata Zorana, on mora uplatiti 22.8 milijuna kuna, sve to je izračunato kao razlika vrijednosti oduzetih nekretnina i pokretnina s nezakonito ostvarenom imovinskom koristi.

Kome će sud dati uplatnicu, jer i Zoran Mamić je odnedavno u Bosni i Hercegovini, to još nije jasno. No, sud, država, bi trebala iznaći način za naplatu. Do te svote se može doći oduzimanjem blokiranog novca na računima i oduzimanjem blokirane imovine, a dio plaćanjem u gotovini. Podsjećao, Zoran Mamić je, naime, već ostao bez 2,692 milijuna kuna koje mu je trebao isplatiti Dinamo, a koje mu je država blokirala još 2015. godine. Oduzelo mu se i nekih 48 tisuća kuna s računa Ane Mamić, njegove bivše supruge, otišao je na dražbu i Land rover, automobil star nekih deset godina koji je procijenjen na nešto više od dvije stotine tisuća kuna.

Zdravku Mamiću, pak, isto se oduzimala nezakonito stečena imovina, najprije sedam milijuna kuna s njegovo računa – direktno u državni proračun. Bilo je to još 2015. godine. Sada mu država namjerava oduzeti i stan na Cvjetnog trgu od 164 četvorna metra, s dva garažna mjesta i dvorištem. Ta je nekretnina procijenjena na nešto manje od sedam milijuna kuna. No, Zdravkog dug prema državi još nije pokrivan.

Nadalje, održava misli od Zorana uzeti i 190 četvornih metara veliki stan na Radničkoj cesti, s garažom, makar je na imenu Vanje Horvat, bivše Zoranove supruge. Nekretnina je procijenjena na više od tri milijuna kuna. Opet, ostaje još veliki dio duga za platiti, kako to država misli učiniti?