‘ZNATE ZAŠTO JE MODRIĆ ZAPRAVO NAJBOLJI IGRAČ EUROPE’? Kroničar Vatrenih ‘pokidao’ komentarom!

Ne znamo je li netko sumnjao, ali s dvije nagrade Uefe Luka Modrić još jednom je dokazao da je najbolji hrvatski nogometaš svih vremena. Momak koji je hrvatsku momčad doveo do europskog finala i Real vodio do četiri naslova klupskog europskog prvaka dobio je još dva priznanja koja zaokružuju njegovu nevjerojatnu karijeru.

Velimo nevjerojatnu, jer u preokupaciji sadašnjim vremenom kao da zaboravimo kroz koje je scile i haribde u svojem sportskom putu prolazio Luka Modrić.

Dijete koje je sa svojom obitelji izbjeglo da bi svi zajedno sačuvali svoje živote počeo je igrati nogomet prije polaska u prvi razred osnovne škole. Nizak rastom susretao se s brojnim poteškoćama, od osporavanja do zanemarivanja, morao je afirmaciju tražiti i u Bosni i Hercegovini u mostarskom Zrinskom, gdje se doslovce očeličio.

I danas se znamo upitati kada doživljavamo nasrtaje braniča i stopera na Modrićeve noge kako on to sve izdrži. To što mu se danas događa kamilica je u usporedbi kroz što je on prošao.

Vidjet ćete, neće ni Ronaldo biti tako velik bez Modrića, kao što su svi naši igrači u reprezentaciji uz Modrića postajali veliki, poput Perišića, Mandžukića, Rebića…

Luka Modrić je poput golemog dragulja koji obasjava nogometni svijet, s njime u momčadi svi postaju duplo bolji, on proigrava, razigrava, oduzima lopte, kreira napad, u obrani gine u napadu leti, on se jednostavno toliko trsi za druge da zaboravi na sebe. Pa ni ne tuče na gol kad može i treba, radije doda. Kada bi više tukao kao nedavno protiv Argentine bio bi bolji strijelac.

Ne, njega to ne zanima, njega zanima uspjeh svoje momčadi, ne svoja afirmacija. On doslovce igra po onoj staroj tezi Helenia Herrere, autora najbolje izreke o nogometu svih vremena:

“Tko igra za sebe igra za suparnika, tko igra za momčad taj igra za sebe”!

Eto, prije više od 50 godina dobili smo opis karaktera i igre Luke Modrića, najboljeg veznog igrača Europe i najboljeg Hrvata svih vremena.

Oni koji su ga uživo gledali pričati će dekadama kasnije o njemu, oni koji su igrali s njim biti će mu zahvalni za uspjehe koje im je omogućio, a oni koji su igrali protiv njega? Oni će biti sretni da ih je takav nogometni mađioničar nadigrao!

Da, veličanstveni Luka Modrić, on je ušao u društvo najboljih svjetskih nogometaša ikada i to ne slučajno!