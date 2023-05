ZNAKOVITE RIJEČI PUNO OTKRILE, DOLAZI LI KRAJ? Pred novinarima ostavio upitnik, a kasnije grlio Modrića

Autor: Ivor Krapac

Luka Modrić je pred potpisom novog ugovora s Real Madridom, a po informacijama iz Španjolske, trebao bi ostati do ljeta sljedeće godine, kako smo pisali. Dvojba oko ostanka ili odlaska trebala bi biti skinuta s dnevnog reda idućeg tjedna, a nakon toga, dio dvojbi koje okružuju Modrića ostat će povezane s momčadi s kojom bi išao dalje u Madridu.

Među tim dvojbama, važna je ona koja se odnosi na status Carla Ancelottija na klupi. Ugovor traje do ljeta 2024., ali ostanak na trenerskom mjestu mogao bi ovisiti o raspletu španjolskog Kupa kralja, s večerašnjim finalom protiv Osasune u Sevilli, a potom i o završetku puta u Ligi prvaka. Real će u polufinalu igrati protiv Manchester Cityja, s prvom utakmicom u utorak u Madridu i uzvratom osam dana kasnije u Engleskoj.

Ancelotti je pod upitnikom nakon što je borba za naslov u Španjolskoj praktički izgubljena s obzirom na to da vodeća Barcelona ima 14 bodova prednosti pet kola do kraja, a korak ispred Reala sada je i gradski rival Atletico koji na drugom mjestu ima jedan bod više. Trebat će ‘potegnuti’ u borbi za dva trofeja do kraja sezone, ali možda niti to ne bude dosta za ostanak talijanskog trenera u Madridu.





Pričao i o budućnosti

Uoči finala Kupa kralja protiv Osasune večeras s početkom u 22 sata, Ancelotti je pričao o aktualnim temama, ali dotaknuo se i svoje budućnosti. Bilo je to sa znakovitim riječima da bi to moglo biti njegovo zadnje finale na klupi Reala, s dodatkom da se nikada ne zna.

Na treningu s igračima, Ancelotti je održao dug govor, a bilo je zabilježeno i kako je zagrlio Luku Modrića, u situaciji u kojoj se ne zna koliko će puno velikih utakmica još imati zajedno.









Puno su značili jedan drugome u sadašnjem Ancelottijevom mandatu na klupi Madriđana, preklani od ljeta, ali i dok je Talijan prvi put bio Realov trener, od 2013. do ’15.

Ako u Madridu neće nastaviti svoj put u sljedećoj sezoni, Ancelotti bi utjehu mogao naći na klupi brazilske reprezentacije, prvi put kao izbornik u svojoj trenerskoj karijeri.

Brazilci još traže stalno rješenje nakon što je s izborničke klupe otišao Tite nedugo po oproštaju od Svjetskog prvenstva u Katru ispadanjem protiv Hrvatske u četvrtfinalu. Na klupu je potom privremeno došao Ramon Menezes, izbornik brazilske U20 reprezentacije, a Ancelotti se i dalje spominje kao zanimljivi kandidat tamošnjem savezu.