ZNA SE KOLIKO ĆE PAUZIRATI LUKA MODRIĆ! Dalić ipak može odahnuti

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić doživio je neugodu ozljedu u zadnjem ligaškom dvoboju Reala protiv Girone, a sad se saznalo koliko će Luka izbivati s trena.

Luka je u porazu od Girone zamijenjen zbog udarca u bederni mišić, mogli smo ga vidjeti s vrećicom leda na klupi Reala, a ono što muči Modrića je ozljeda stražnje strane lijevog bedrenog mišića, zbog koje će pauzirati oko dva tjedna.

Tako Luka neće konkurirati za sastav Reala protiv Almerije, a upitan je i nastup u finalu Kupa kralja protiv Osasune, koji je na rasporedu 6. svibnja, ali i prva utakmica polufinala Lige prvaka protiv Manchester Cityja 9. svibnja.

Real Madrid confirm Luka Modrić has suffered an injury to his left thigh, and is expected to miss two weeks.

Madrid play Man City in their #UCL semifinal first leg on May 9 😬 pic.twitter.com/ckxabvgORo

