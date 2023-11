Zločesti dečko talijanskog nogometa potpuno slupao Audi, izašao teturajući i odbio alkotest

Tešku prometnu nesreću doživio je bivši talijanski reprezentativac Mario Balotelli. Fotografije s mjesta nesreće otkrivaju kako je njegov Audi Q8 bio teško smrskan, ali je srećom sam nogometaš prošao neozlijeđen.

Sama se nesreća dogodila u četvrtak navečer oko 20.30h u Bresciji, a navodno je uzrok iste neprilagođena brzina. Talijanski mediji pišu kako je Balotelli izgubio kontrolu nad vozilom i zabio se u ogradu.

Po udaru je izašao iz automobila tetorajući i legao na tlo, nakon čega su mu u pomoć priskočili prolaznici. Ubrzo je na mjesto nesreće stigla i policija, a navodno je 33-godišnji napadač, aktualni član Adane Demispor, odbio alkotest.

Karijeru ovog ekscentričnog nogometaša, bivšeg člana milanskog Intera, Manchester Cityja, Milana, Liverpoola i Marseillea obilježili su incidenti, pa je praktički od početka karijere Balotelli imao imidž ‘zločestog dečka talijanskog nogometa’.

🚨 Mario Balotelli has a car accident in Brescia: he is unharmed.

Reports indicate that the Italian football player refused to undergo a breathalyzer test pic.twitter.com/1wxJQbF1Zv

