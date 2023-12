Zlobni navijači naslađuju se na račun Hrvata: ‘Naš specijalni igrač osramotio je Gvardiola’

Derbi 14. kola engleskog nogometnog prvenstva između Manchester Cityja i Tottenhama na Etihadu završio je podjelom bodova 3:3. Bila je to spektakularna utakmica, puna preokreta, golova i sjajne igre. A za ‘Građane’ je u njoj zaigrao Joško Gavrdiol koji je na travnjaku bio do 87. minute, a Mateo Kovačić bio je taj koji ga je zamijenio.

Kako sam rezultat sugerira, bila je to otvorena utakmica na obje strane, obrane su bile na mukama od samog početka, a jedan detalj izdvojili su navijači Tottenhama. On datira iz 22. minute utakmice, a vezan je uz našeg Gvardiola.

Tada je na desnom boku Brennan Johnson dobio duel s Gvardiolom nakon lopte u prostor. Prošao je kraj hrvatskog reprezentativca koji ga nije mogao zaustaviti, ubacio u sredinu kaznenog prostora, a tamo je onda jako dobro reagirao Ruben Dias i otklonio opasnost.

We’ve got a special player in Brennan Johnson. Embarrassing €90M Gvardiol like that. pic.twitter.com/szeJBITjkr

— ⚪️ (@thfcrt) December 3, 2023