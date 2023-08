Zlatna Kninjanka se uzdignula nakon uvreda: ‘Tata je ponosan što je bio u ratu’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kakvu samo ima osobnost naša sportašica Matea Jelić iz Knina, inače članica splitskog Teekwondo kluba Marjan iz Splita. Toliko smo je puta slavili, ali i naučili iz njenih izjava…

Prije samo malo više od dva mjeseca, krajem svibnja olimpijska pobjednica i europska prvakinja u taekwondou upotpunila je kolekciju odličja. Naime, dotada joj je jedino nedostajala medalja sa svjetske smotre. I osvojila je brončanu medalju, baš na Dan državnosti, ove godine 30. svibnja.

“Ovo je bio poseban dan i bila je velika stvar ulaziti u borbe s osjećajem da se borim na Dan državnosti. To je razlog zašto mi nije drago što sam izgubila u borbi za finale”, rekla je Matea Jelić nakon osvajanja brončane medalje u kategoriji do 73 kilograma na Svjetskom prvenstvu u Bakuu.





Bio je to ujedno njezin premijerni nastup na velikim natjecanjima u novoj kategoriji do 73 kilograma. Dosad je medalje osvajala u kategoriji do 67 kilograma.

Senzacionalan olimpijski uspjeh

Ipak, njen najveći uspjeh je osvajanje zlatne olimpijske medalje na Olimpijskim igrama u Tokiju prije dvije godine. Bio je to senzacionalan uspjeh.

Ona je u finalu Olimpijskih igara i čudesno, preokretom u tri sekunde, osvojila zlato.

Nakon velike drame u kojoj se preokret dogodio u posljednjim sekundama, Jelić je slavila rezultatom 25:22. Britanka je petnaestak sekundi prije kraja imala prednost od 21:17. No, što je bilo je bilo, Britanka može žaliti, ali Hrvatska je slavi veliko zlato. U Kninu su ljudi izlazili na ulice, a Matea je govorila:

“Pokazala sam ljudima da se ne isplati odustati, nisam na to navikla, borila sam se i na kraju pobijedila. Nije bilo ni blizu onome kako sam očekivala, zahvalna sam i presretna zbog svega ovoga.”

‘Tata je u vojsci imao super ekipu’

Uvijek Matea Jelić ističe da joj je otac bio u ratu za obranu i oslobođenje Hrvatske?









“Tata je u vojsci imao super ekipu i ponosan je što je bio u ratu i ja sam također ponosna na svoju zemlju”.

Često sama istakne poruku, iako ima samo 24 godine i premlada je da bi se sjećala oslobodilačke akcija Oluja…

“Poručujem našim mladim ljudima im da se ne trebaju sramiti tko su i otkud dolaze. Da mogu biti ponosni što su iz ove države i što je toliko ljudi bilo spremno boriti se i dati život za ovu državu. I sve su napravili časno. Ja sam jako ponosna zbog toga i mislim da bi svi mladi trebali biti”.









Godinama prije nastupa na Olimpijskim igrama u Tokiju Matea Jelić zbog ozljede je namjeravala čak i napustiti aktivno bavljenje zahtjevnim sportom.

“Bilo je teško mojim roditeljima, nisam imala krvi u sebi. Vidjela sam tada prvi put mog oca kako plače. Moja tata je bio ratu, danas je pirotehničar, on ne plače. On je najčvršći čovjek na svijetu, a tada je plakao, kad mi je bilo jako teško. Janica Kostelić je pomogla, to me diglo iz kreveta, a sljedeće godine sam odmah osvojila svjetsko juniorsko zlato. I tada sam znala da ću osvojiti europsko i olimpijsko zlato. Pokazala sam ljudima da se ne isplati odustati, nisam na to navikla, borila sam se i na kraju pobijedila”.

‘Sve što prema njima osjećam je poštovanje’

Njene izjave o Oluji dosta su se citirale u Srbiji, pa je znala nerijetko dobivati i ružne, prijeteće poruke. Njena reakcija bila je baš mirotvorna…

„Ja sam rođena u Hrvatskoj i zauvijek ću biti Hrvatica. Putujem dosta po svijetu i ne dijelim ljude ni po čemu nego samo na dobre i loše. A ti ljudi koji se tako izražavaju su jednostavno loši ljudi i ja im želim sve najbolje i da nađu svoj mir. Mislim da su srpski mediji izvukli neku moju rečenicu, a sve što ja osjećam prema njima je poštovanje. Uostalom, ja sam u Srbiji bila puno puta, a čak sam i nakratko živjela kod Milice Mandić. A ona je nevjerojatna osoba, tako je pozitivna i draga, obožavam njen osmijeh”.

Za kraj, Matea se nakon Igara u Tokiju pohvalila da je upoznala i Novaka Đokovića.

“U olimpijskom selu braća Sinković su sjedila s Đokovićem, a ja sam baš taj dan osvojila zlato pa su me pozvali k njima za stol. Pričala sam normalno s Đokovićem, toliko je skroman i dobar”.