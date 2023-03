ZLATNA DJEVOJKA ŠOKIRALA KOD TITA, ‘OD ČUDA SU ZANIJEMILI’! ‘Rekla sam mu da bih ga dobila, gotovo su se prenerazili’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dolazak do velikih uspjeha na terenu i na drugim borilištima je mnoge sportaše u nekadašnjoj Jugoslaviji doveo do situacije da se oči u oči nađu s Josipom Brozom Titom za vrijeme njegove vlasti, a u jednom takvom slučaju, poznata i uspješna sportašica nije se ustručavala ‘podbosti’ Tita dok je s njim bila u kraćem razgovoru.

U središtu ove priče, kako je svojedobno sama opisala, bila je Desanka Perović-Pešut, koja je svoj put prema sportskoj slavi u domovini gradila na streljaškim natjecanjima. Rođena u Vrbasu u Vojvodini, uspješna streljašica ondje je započela svoj sportski put, a kako je njezina karijera išla dalje, s uspjesima je s vremenom došla i do susreta s Titom.

Uspon na vrh doživio je najsjajniji trenutak za uspješnu sportašicu 1970. na Svjetskom prvenstvu u američkom Phoenixu, kada je slavila tri odličja u pojedinačnoj konkurenciji, jedno zlato i dva srebra, a došla je i do dvije ekipne medalje.





Postala je tada i svjetska rekorderka, a u epizodi mimo natjecanja, u sjećanjima iz života i iz karijere, svojedobno je pričala o jednom prijemu kod tadašnjeg jugoslavenskog predsjednika.

Perović-Pešut o tome je govorila za beogradsku Politiku, odgovarajući na pitanje Josipa Broza o tome tko bi pobijedio da se idu natjecati, ona ili on. Zlatna djevojka streljaštva bivše države nije se ustručavala. Njezine riječi bile su iskrene, odgovorila je predsjedniku Jugoslavije da bi ga dobila.

“Tito se na to samo nasmijao i potapšao me po ramenu, valjda mu je bilo simpatično što sam mu to rekla, a da nisam ni trepnula, onako, bez imalo zbunjenosti. Međutim, učinilo mi se da su ljudi iz njegove pratnje jednostavno zanijemili, gotovo da su bili preneraženi mojim odgovorom”, pričala je Perović-Pešut u svojem razgovoru za Politiku.

Uspon na tron bio je vrhunac karijere uspješne streljašice u nekadašnjoj državi, a prije toga, bila je i europska prvakinja, s osvajanjem zlata 1969. godine u disciplini pucanja 50 metara puškom u ležećem stavu, uz pobjedu u francuskom Versaillesu.

Perović-Pešut bila je i olimpijka. Natjecala se na ljetnim OI 1976. u Montrealu, a tada, već u kasnijoj fazi karijere, nije išlo do uspjeha kakav je ostvarila šest godina ranije u SAD-u. Za to je u jednom od nekoliko tada postojećih izbora 1970. bila proglašena i najboljom sportašicom godine u Jugoslaviji.









Nakon završetka sjajne karijere, zlatna streljašica koja je na jednom prijemu svojim odgovorom prkosila Titu okrenula se sudačkom i trenerskom poslu u svojem sportu, a napustila nas je pretprošlog ljeta sa 69 godina, s tužnom viješću koja je tada stigla iz Novog Sada nakon što se dugo borila s bolešću.

Dok je počinjala, bila je svestrana sportašica, baveći se košarkom i karijerom u atletici u juniorskim danima, s uspjesima u bacanju kugle i diska, ali od 1958. godine, dok joj je bilo 17, okrenula se natjecanjima s puškom, dolazeći do uspjeha i do razgovora s Titom koji se pamti.