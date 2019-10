ZLATKO DALIĆ UOČI MAĐARSKE: ‘Dalmacija voli reprezentaciju i Hrvatska igra u hrvatskom Splitu’

Autor: Mario Lacković

Hrvatska reprezentacija stigla je u Split uoči kvalifikacijske utakmice na Poljudu u četvrtak protiv Mađarske. Nakon dvoboja sa susjedima slijedi gostovanje u Walesu 13. listopada.

Izbornik je ponovio kako mu za plasman na EURO treba šest bodova, te da su tek tada sigurni putnici. Pobjedom nad Mađarskom u Splitu otvara se opcija da se u Walesu riješi pitanje odlaska na EURO. Goruće pitanje bio je Ante Rebić i njegovo neigranje u Milanu.

“Ante nažalost ne igra u Milanu i malo je to jedan problem, ali kad razgovaram s njim i vidim njegovo stanje, odlučit ću. Ti igrači daju sve od sebe za reprezentaciju. Ponovit ću, u zadnjim je susretima bila moja greška što nisam koristio više igrača, ne libim se to priznati. Za pravo mi je dala ta sjajna utakmica protiv Slovačke što nisam mijenjao ekipu, a mislim da sam morao bolje reagirati u drugom susretu kad je došlo do pada. Ubuduće ću drugačije reagirati. No, opet kad pogleda, Slovačka je bila jedna od najboljih utakmica u mojem mandatu, pa me malo ‘povuklo”.

Prokomentirao je Split i igranje na Poljudu.

“Veselim se utakmici na Poljudu i ovome što nas čeka, već sam prije rekao da Poljud prima 100 tisuća navijača da bi bilo toliko ljudi. Karte su prodane u roku jednog dana i to pokazuje koliko Dalmacija i Split poštuju i vole reprezentaciju. Možda je kult te reprezentacije prije bio izgubljen, ali on je opet tu. Problemi koji se potenciraju na relaciji HNS – Hajduk trebaju se rješavati kroz sastanke, a ne na terenu. Premalo utakmica u Splitu nije na ponos nikome. Rebić, Modrić, Vlašić, što su ti dečki kome krivi? Veseli me da će na Poljudu biti sjajna atmosfera i hrvatska nogometna reprezentacija igra u hrvatskom Splitu, to je najvažnije.”





Nabrijani Mađari?

“Sigurno imaju samopouzdanje i motiv nakon utakmice protiv nas u Budimpešti. Neočekivano su izgubili od Slovaka i ostali su bez Nagya, ali ne smijemo se osvrtati na to. Szalai je nezgodan jer oni preskaču igru, ali ako se postavimo kao protiv Slovačke onda zaista nećemo imati velikih problema. Morat ćemo paziti na prekide i na njihov defenzivan stil.”

Dalić ne za kakvo je stanje travnjaka, ali se nada da će do utakmice sve biti spremno, jer na to ne mogu utjecati i nema nekog prevelikog utjecaja na igru.