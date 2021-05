ZLATKA DALIĆA NE MOŽEMO SMATRATI KRIVCEM! Da, izgubio je važnog igrača, ali u jednoj stvari nikako nije kriv

Autor: Andrija Kačić Karlin

Takvi kakvi već jesmo, za sve moramo pronaći krivca. Za dio javnosti odluka Borne Sose da nastupa za Njemačku a ne za Hrvatsku krivac je isključivo izbornik Zlatko Dalić.

Koji proživljava isto kao i svi treneri svijeta. Doživljava osjećaje od slavljenja do obožavanja. Nitko ni od nas nije mislio da će Zlatko Dalić ikada biti kritiziran, kamoli ovako kao danas, nakon što je s Hrvatskoj 2018. godine umalo postao svjetski prvak.

Danas, nakon što je izvršio smjenu generaciju u A reprezentaciji, a jasno rezultati su trpili, oštrice kritike prema njemu su sve žešće i otrovnije. Pa je tako sada i u konkretnom slučaju s Bornom Sosom.

Dalić: Žao mi je!

Ipak, sudeći prema njegovim riječima, u razgovoru za Sportske novosti, Zlatko Dalić održao je svoj duševni mir i uistinu se ne smatra odgovornim za potez jednog mladog sportaša koji pokušava svoju karijeru usmjeriti drugim smjerom…

Njegova prva reakcija bila jest:

„Žao mi je što se Borna odlučio igrati za Njemačku, ali podržavam njegovu odluku. Na njemu je bilo da odluči što će napraviti i mi to moramo prihvatiti”.

Potom je uslijedila lavina optužbi. Dalić, koji nikad nema potrebu pravdati se, tako u svom novom istupu, pojašnjava pozadinu cijelog slučaja.

„Sosa je bio na popisu A reprezentacije za kvalifikacijske utakmice u ožujku, jasno mu je rečeno da će debitirati protiv Malte. Morao je preskočiti Sloveniju i Cipar jer je imao crveni karton i dvije utakmice kazne iz mlade reprezentacije, što se prenosi i na A vrstu. O tome je i s njim, ali i drugim njegovom ljudima razgovarao Ivica Olić. Kazao mu je da će biti s nama, da ga vidimo, a i da se upozna s atmosferom u ekipi. Rekao je: ‘Super, hvala’. Međutim, nakon toga je Igor Bišćan zamolio da igrači koje on treba budu ustupljeni mladoj reprezentaciji. I meni je bio cilj da ona napravi što bolji rezultat, ne mogu biti sebičan i misliti samo na sebe. Gledao sam da hrvatska mlada reprezentacije napravi povijesni uspjeh, stoga sam kao uvijek ustupio Bišćanu igrače koje je tražio, pa tako i Bornu Sosu koji je trebao igrati protiv Engleske. Bišćan je rekao da mu je ta utakmica važna i da mu je Sosa bitan za taj susret. O tome je Borna odmah bio obaviješten, sve je znao. Ništa se nije događalo, a da Borna ne bi bio informiran. Međutim, na kraju nije došao na utakmicu s Engleskom jer je javio da je ozlijeđen”.









Ove rečenice bacaju potpuno drugo svijetlo na ovaj slučaj. Mi smo čak i mišljenja da je pomalo i licemjerno zvati igrača da nastupi za A vrstu samo da ga se ne bi pustilo u razmišljanjima da se opredijeli za neku drugu reprezentaciju.

Makar, u našem stručnom stožeru računali su na Sosu, računao je i Bišćan, ali ga nije dočekao…

„Bitno je da javnost zna kako smo Sosi konkretno rekli da mu je mjesto u A reprezentaciji i da će igrati s Maltom, ali i zašto je ustupljen mladoj. Nikako ne stoji teza da ga nisam vidio u A reprezentaciji. Što se potom događalo ne znam. Ali kažem, podržavam njegovu odluku. Dok sam god izbornik nikoga neću moliti da igra za hrvatsku reprezentaciju. To je njegova odluka. Hrvatska je premala da bi se odricala ili na bilo koji način rješavala igrača, no u ovom slučaju nije problem u Hrvatskoj. Mi se Sosi nismo odrekli, nego se on tako odlučio i to moramo poštovati. Kad se netko oprostio od reprezentacije, ja sam ga podržao, kad mi se sada Sosa rekao da prelazi u Njemačku, i njega sam podržao. Čovjek sam odlučuje što će i za koga će igrati, kako je Rakitić umjesto Švicarske odabrao Hrvatsku, tako je Sosa umjesto Hrvatske odabrao Njemačku”, govori Dalić.

U cijeloj priči ipak je jasno, a to je rekao i sam Borna Sosa… Nogometaš Stuttgarta poziv je htio odmah, čak i pozivnicu za nastup na Euru. Njemački poziv kojeg je imao u džepu bio mu je adut.









Sve je ispalo nespretno, ali vele filozofski znalci, „u životu se sve dogodi kako treba biti, jer da je trebalo biti drugačije bilo bi drugačije”.

Zlatka Dalića zaista ne možemo smatrati krivcem za odluku Borne Sose.