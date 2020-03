ZLATAN ODUŠEVIO ITALIJU: ‘Ova zemlja mi je dala puno, a želim joj vratiti više’

Autor: Dnevno/N.M.

Legendarni Šveđanin Zlatan Ibrahimović i sam je jako pogođen tragedijom i pandemijom koronavirusa koja je najžešće u Europi pogodila upravo Italiju i njezinu pokrajinu Lombardiju.

Zlatan se nedavno ponovno u smiraju karijere vratio u Italiju, u redovima Milana kako bi tog posrnulog velikana barem razdrmao i dao mu novi zamah. No unatoč dobrom startu renesansa Milana na terenu nije dugo potrajala. No sve je manje i ta nogometna priča zaokupljala javnost jer se na sjeverni dio Italije a kasnije i ostatak zemlje spustio razarajući i opasni virus od kojeg je do sada u nama susjednoj Italiji teško oboljelo preko dvije tisuće ljudi dok je od posljedica virusa preminulo njih više od dvije i pol tisuće.

Zato je Zlatan putem Instagramau videu svojim pratiteljima i cijelom svijetu poručio:

“Italija mi je uvijek davala toliko puno i u ovom dramatično trenutku, ja želim vratiti još više državi koju volim. Odlučio sam pokrenuti akciju prikupljanja pomoći i medicinske opreme za bolnice. Situacija je ozbiljna pa pozivam i računam na velikodušnost i solidarnost svih znanih i neznanih, prije svega mojih prijatelja profesionalnih sportaša, neka pomognu koliko god mogu kako bi izbacili ovaj virus.