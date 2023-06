Zlatan je bio ljutit što ga je Hrvatska zaboravila! ‘Popili smo piće, odbio nas je, a zatim je i ovo poručio’

Od nogometa se oprostio Zlatan Ibrahimović. Pa nam odmah nekako padaju asocijacije na sve što se s njim događalo prije dvadesetak godina. Kada smo i sami bili svjedoci priča oko mogućnosti da „visoki mladić iz Malmoea zaigra i za Hrvatsku„. Opet, neki su pričali da bi mogao zaigrati za bosanskohercegovačku reprezentaciju…

Svi znate kako je završilo. Igrao je sjajno godinama za Švedsku!

Sjećamo se starih prostorija Hrvatskog nogometnog saveza u Rusanovoj ulici. Svako malo kada bi Ibrahimović zadivio svijet svojim nogometnim umijećem tadašnji predsjednik Saveza žalio bi se kako nije dogovorio Ibrahimovića da igra za Hrvatsku… Jer, taksist ga je u Malmoeu kada je tražio Ibrahimovića “odveo na krivu adresu”.

Zlatan Ibrahimović koje je majka Jurka iz Škabrnje, a otac Šefik je Bošnjak iz Bijeljine godinama kasnije tek je rekao:

„Stalno me pitaju za to Moja majka je Hrvatica, otac iz Bosne, ali ja sam rođen u Švedskoj i u meni nikad nije postojala dvojba za koga ću igrati. Iskreno, mislim da mi nitko nikad nije prišao s pitanjem hoću li igrati za Hrvatsku ili Bosnu i Hercegovinu. Jest, nosim temperament Balkana u glavi. Obiteljski sam povezan s ovim područjem, kod kuće pričamo ‘po naški’. Imam taj mentalitet i uvijek ću ga nositi u sebi„.

Još 2003. godine igrali su u Stockholmu utakmicu Švedska i Hrvatska. Bio je to prijateljski susret, na hrvatskoj je klupi bio izbornik Otto Barić i upisana je 2:1 pobjeda. Strijelci su bili Olić (6) i Živković (58), dok je pogodak za domaćina postigao Zlatan Ibrahimović (33).

Naši su navijači na toj utakmici skandirali i Lucicu iz pvedske reprezentacije koji im je mahnuo rukom. Skandirali su još više Ibrahimoviću, tražili od njega da ih pozdravi nakon onog znanog skandiranja – „jaaaavi seee„. Ibrahimović se nije jvio, nije mahnuo rukom, pa su mu navijači uzvratili – „Zlatane pederu„.

Bio je prije te utakmice to jedini sastanak izaslanstva HNS-a s ovim nogometašem„. Zorislav Srebrić, taj izvrsni pregovarač, sjeća se tog razgovora i često ga je prepričavao po medijima ili s nama u društvu.

„Kad se sad toga prisjetim, mogu reći da je to više bio kurtoazni razgovor u Stockholmu. Upoznali smo se, kratko smo dodirnuli temu, ali Zlatan nam je odmah dao do znanja da je čvrsto odlučio da će igrati za Švedsku. Popili smo piće, zahvalio je na posjetu i na pozivu u našu reprezentaciju. Iskazao je simpatiju prema Hrvatskoj, čak i malo žaljenje što se prije nismo sastali, ali je i ponovio da je već odlučio”.

Sada, s vremenske distance, očito da se u tadašnjem HNS-u nije ozbiljno pristupilo „projektu Ibrahimović„. Iako je dio švedskih medija u to vrijeme čak tvrdio „kako je Ibrahimović bio ljutit što nije dobio pozivi niti iz Zagreba, niti iz Sarajeva„, pa je čak i ljutit „prestao pričati po naški„.

Ipak, sve su to nagađanja. Da se uistinu nešto konkretnije događalo oko agitiranja Ibrahimovića onda bi to bilo malo zvučnije u javnom prostoru. Potom je karijera Ibrahimovića ubrzala do meteroskih brzina.

Profesionalnu karijeru započeo je u švedskom klubu Malmöu. Slavu je stekao u amsterdamskom Ajaxu za koji je potpisao ugovor 2001. godine i igrao u njemu do 2004. godine. Nakon Ajaxa igrao je u talijanskoj Serie A za Juventusa iz Torina te potom za talijanskog prvaka Intera u koji je došao 2006. godine. Potom je igrao u španjolskoj ligi za Barcelonu te je nakon toga prešao 2011. godine u AC Milan.

U Paris St. Germain došao je 2012. godine nakon transfera iz Milana. U susretu posljednjeg, 38. kola francuskog nogometnog prvenstva Paris Saint-Germain FC je na Parku Prinčeva u svibnju 2016. pobijedio FC Nantesa 4-0 uz dva gola Ibrahimovića koji se oprostio od dresa pariškog kluba. Ibro je svojoj zadnjoj sezoni u Parizu zabio 38 golova, a ukupno 154 otkako je stigao u PSG iz Milana za 20 milijuna eura.

Ukupno je odigrao 179 utakmica osvojivši osam trofeja pri čemu četiri uzastopna naslova francuskog prvaka. Impresivno.

Poslije ispadanja švedske reprezentacije s Europskog prvenstva u Francuskoj 2016. godine Ibrahimović je objavio kako je potpisao za engleski Manchester United. Nakon jedne sezone Ibrahimović je napustio Crvene vragove u srpnju 2017. godine.

Postojala je opcija da Manchester United aktivira još jednu dodatnu godinu ugovora, to se nije dogodilo zbog teške ozljede koljena koja je pogodila Šveđanina u završnici sezone. U 46 nastupa je Ibra zabio 28 golova.

U kolovozu 2017. je Ibrahimović potpisao novi jednogodišnji ugovor s Manchester Unitedom. Za razliku od prošle sezone kada je bivši rerezentativac nosio broj devet, ovoga puta će mu na leđima biti desetka.

This would have been fun 😉

But we have enjoyed the challenge of playing against you, @Ibra_official, and @svenskfotboll!

Congratulations on a great career, and enjoy your well-deserved retirement! #Legend #Ibra pic.twitter.com/7vlKXjfQU2

— HNS (@HNS_CFF) June 6, 2023