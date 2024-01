Životna drama čovjeka zbog kojeg uz Divca Srbi nisu spavali: Lažeš da se boriš za život

Bivši američki košarkaš Scott Pollard (48), nekadašnji član Sacramento Kingsa, Boston Celticsa i Indiana Pacersa, ima velikih zdravstvenih problema. Konkretno, ima srčanih problema još od 2021. godine i grčevito se bori za život.

OvOM 211 centimetara visokom bivšementru jedina je nada transplantacija srca, prenose američki mediji, ali istu čeka već pune tri godine. Stoga on i obitelj putem medija često upozoravaju za ozbiljnost situacije.

Usprkos problemima, neki su otišli tako daleko da su čak Pollarda optužili da glumi, da je sve izmislio. Stoga je na društvenim mrežama podijelio fotografije na kojima se vidi kao leži u bolnici.

Scot & Dawn Pollard say waiting is the hardest part. He’s one of 66 people on Indiana’s Heart Transplant list.

The former NBA player is 6’11 & 300 lbs.

He’ll need a large heart.

“I’m terrified,” said Scott.

The TV exclusive is tonight Only on 13 News at 11PM. pic.twitter.com/vQlg1hjshw

— annemariewthr (@AnneMarieWTHR) January 25, 2024