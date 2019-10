ŽIVOT LETI KAPETANE: Danas bi Dražen Petrović slavio 55. rođendan

Autor: Mario Lacković

Na današnji dan rođen je Dražen Petrović, jedan od najboljih košarkaša svih vremena. Rođen je u Šibeniku, za koji je rekao da mu je bio ljubav na prvi pogled. On i njegov brat Aco non-stop su imali košarkašku loptu pod nogama, a Dražen, onako mali, skoro da je i lopta bila veća od njega. No nije se dao, volio ju je, a i ona njega.

Znao je da je najbolji, ali i to da samo mukotrpnim radom može doći do vrha. I došao je. “Kad izađeš na igralište, važno je da nikome ne popuštaš. Igrači sve čine da jedan drugoga dekoncentriraju i ometu. Ako se povučeš i ne uzvratiš, posao im je uspio. Ja im automatski odgovorim, pa im se to ne sviđa”, govorio je Dražen nakon dolaska u NBA.



Mnogi velikani svjetske košarke su mu se poklonili. Jedan od njih je i Reggie Miller.

“Možda se sad malo hvalim, ali smatram se najboljim šuterom svih vremena. No, jedan je ipak bio bolji od mene. Išao mi je na živce. To je pokojni Dražen Petrović. Ako sam nekoga htio zadaviti, to je bio Dražen. On je bio moj najveći neprijatelj, nisam ga mogao podnijeti. No, kad ga se sjetim danas moram priznati da je to najveći šuter kojeg sam ikad vidio.”







Dražen je bio nemilosrdan na terenu. Nije znao za predah, nije znao stati, uvijek je želio još, želio je rekorde, medalje, pobjede. Prije povijesnog finala u Barceloni je rekao kako se mogu nositi s Dream teamom. “Ne trebamo ih dobiti, ali nas neće zgaziti”. Amerikanci su očekivano slavili, no to je bilo košarkaško finale koje je gledao cijeli svijet. Debitantica, malena, tek rođena Hrvatska stala je rame uz rame neponovljivom Dream teamu, a ako je netko vjerovao u našu zastavu, bio je to Dražen. Vodio je reprezentaciju, vodio je Cibonu, utabao je put Europljanima ,put u najjaču ligu svijeta. Jedan je od prvih koji se otisnuo preko bare i pokazao kako i Europa za igrati košarku.

Uzeo je olimpijsko srebro zlatnog sjaja s Hrvatskom u Barceloni, dvaput je osvojio Euroligu, bio najbolji strijelac gotovo u svim natjecanjima u kojima je igrao, izabran je u treću petorku NBA lige iako europske igrače u to vrijeme tamo u najmanju ruku nisu cijenili, njegovu ‘trojku’ Netsi su umirovili, izabran je u Kuću slavnih NBA lige.

Danas bi vjerojatno, kao i mnogi njegovi bivši suigrači, bio trener neke momčadi, možda i naše reprezentacije kao što je to bio njegov brat Aco. No, Dražen ne mora biti fizički prisutan da bi ga se sjetili. Njegov lik i djelo žive u izabranom broju 44 na dresu, žive u predimenzioniranom dresu Šibenke na zgradi Gradske uprave u njegovom rodnom gradu, žive u pokušaju rušenja njegovih rekorda toliko godina nakon njegovog odlaska. Razmišljanje i rad Dražena Petrovića ostat će zauvijek najveće blago budućim generacijama koje će zaigrati igru s Baldekina. Život leti kapetane, sretan ti rođendan.