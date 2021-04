ZINEDINE ZIDANE ZAVAPIO: ‘Igrači jedva stoje na nogama, ne znam kako će izdržati do kraja sezone’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon pobjede Reala protiv Barcelone, a tim je rezultatom madridski klub došao na prvo mjesto ljestvice Primere, trener Zinedine Zidane nije bio vidno raspoložen…

„Igrači su mi toliko iscrpljeni da jednostavno ne znam kako dalje, ne znam kako će do kraja uopće izdržati do kraja sezone„, rekao je on,

Potom je još rekao;

“Apsolutno smo zaslužili pobjedu, bili smo bolji. No momčad je trenutno na granicama fizičke izdržljivosti i bit će nam jako teško do kraja. Imamo problema s fizičkom spremom i teško završavamo utakmice, nemamo snage. Do kraja sezone trebat će nam svi raspoloživi igrači, ne možemo više nikoga izgubiti. Ne znam kako ćemo izdržati do kraja”.

O nedosuđivanju jedanaesterca za Barcelonu u završnom dijelu utakmice je kazao:









“Ako sudac nije sudio penal, onda znači da ga nije bilo. Bilo bi nam puno lakše da smo zabili treći gol, ali i ovako je dobro ispalo. Sretan sam, zaslužujemo slavlje”.