Zgrozio je javnost izjavama o zločincu Miloševiću, a postavljaju ga za izbornika

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Prema pisanju bosansko-hercegovačkih medija, čini se da ta zemlja ima novog izbornika. To bi trebao biti Savo Milošević, koji je navodno dogovorio posao s predsjednikom Saveza i direktorom reprezentacije.

Nesretna je to funkcija zadnjih mjeseci, pa će on biti već treći koji će zasjesti na istu. Faruk Hadžibegić vodio je državnu momčad od siječnja do lipnja, a Meho Kodro tek zadnjih mjesec i pol te samo dvije utakmice. BiH je zadnjih tjedan dana bez izbornika, pa pozive igračima za predstojeće utakmice u kvalifikacijama za Euro, 13. listopada kod Lihtenštajna i tri dana kasnije protiv Portugala u Zenici, poslao Nogometni savez.

Proslavljenom nogometašu to će biti tek treći trenerski angažman i to nakon čak dvije godine pauze. Od ožujka 2019. je godinu i pol vodio Partizan te s njim osvojio kup i izborio grupnu fazu Europa lige. Zatim je samo četiri mjeseca, do listopada 2021. neuspješno trenirao ljubljansku Olimpiju.





Preuzima susjede

Inače, ovo imenovanje izazvalo je veliku pažnju, jer njegovi stavovi o Slobodanu Miloševiću mogu biti problem za zemlju koju je napao poznati srpski ratni zločinac. Doduše, Savo je sudjelovao u prosvjedima protiv svog prezimenjaka u drugoj polovici 90-ih, ali onda je šokirao promjenom stavova.

“Revidirao sam svoj odnos prema Miloševiću. Kada se vratim na vrijeme borbe protiv Miloševića i što smo mu sve zamjerali i pogledam što smo uradili poslije njega… On je vodio te ratove jer je dijelom bio prisiljen na njih, a sila Boga ne moli. Milošević se borio za Srbiju. No, uz sve to uspio sačuvati socijalni mir. Kada sve stavim na stol i ovo što je uradio Milošević u onim uvjetima, ja bi se Slobi Miloševiću sada ispričao.” izjavio je Savo Milošević.

Nogometnu reprezentaciju BiH preuzima Srbin rođen u Bijeljini, gradu u kojem su srpske snage počinile niz masovnih ratnih zločina protiv bošnjačkih civila, ali najvažnije je što Savo Milošević poštuje onog koji je krivac za te zločine.