Žestoko upozorenje za sve hrvatske navijače u Njemačkoj, a zna se tko je sve zakuhao

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Oštra poruka za hrvatske navijače od strane EHF-a, Europske rukometne federacije. Naime, tijekom susreta između Francuske i Hrvatske dogodilo se nekoliko incidenata u koje su bili uključeni hrvatski navijači koji su dominirali na tribinama u Kolnu.

Dakle, najprije je netko bacio plastičnu čašu prema klupi s francuskim rukometašima, a nakon susreta Francuzi su tvrdili da su ih hrvatski navijači vrijeđali na rasnoj osnovi.

“Što su hrvatski navijači rekli francuskim igračima i stožeru koji su sjedili na klupi desetak minuta prije kraja utakmice?” stoji u uvodu teksta. Nicolas Tournat iznio je svoju opasku: “Bilo je rasističkih ispada. To nas je razbjesnilo. To je tako, takvih ima u svakoj dvorani, pa i u rukometu, a to je ozbiljan slučaj. To nam je dalo energije, ali nas je i iritiralo”, pisao je Le Figaro.

EHF istražuje i prijeti

EHF je potvrdio slučaj i objavio da je te navijače identificirao i uklonio s tribina. Danas je stigla nova obavijest krovne kuće europskog rukometa, u kojoj je EHF osudio sve oblike rasizma, diskriminacije i netolerancije i dodao da će uvesti veće mjere osiguranja:

“Nema mjesta rasizmu i diskriminaciji. U procesu smo suradnje s igračima, francuskim i hrvatskim izaslanstvima, a postoji i jasno upozorenje za hrvatsku navijačku skupinu da će im, ako bude još izgreda, biti zabranjeno gledanje utakmica”, kazao je glavni tajnik EHF-a Martin Hausleitner.









“Oni koji se nisu ponašali u skladu s našim vrijednostima, oni više nisu dobrodošli. Danas će biti pojačano osiguranje i povećan razmak između navijača i igrača. Koristimo sredstva koja imamo na raspolaganju, a sredstva koja smo prije koristili pokazala su se nedovoljnima”, dodao je glavni tajnik EHF-a.

Neće biti lako našim navijačima, ako se nastave ovakvi ispadi. Zna se tko je sve zakuhao, Francuzi su stinusli suce u kritičnim trenucima, nije niti čudno da su uz njihovu podršku na kraju slavili…