ŽESTOKO OPALILI PO PERIŠIĆU BEZ SRAMA! Ovo već prelazi sve granice: ‘Ovo je bila glupost koja nas je stajala gola’

Toplo-hladno, takav je odnos engleskih medija prema Ivanu Perišića, pa je nakon pohvala uletio i u seriju kritika.

Naime, Tottenham i Manchester United odigrali su sjajan prvenstveni susret, koji je završio rezultatom 2:2. Zadovoljniji bi krajnjim ishodom trebao biti londonski sastav jer je gubio rezultatom 0:2, no uistinu je utakmica obilovala prilikama na obje strane.

Crveni vragovi poveli su već u sedmoj minuti preko Jadona Sancha, a u 44. je drugi pogodak postigao Marcus Rashford. Momčad Ryana Masona vratila se preko Pedra Porra u 56. te Sona Heunga-Mina u 79. minuti.

Ali nekako je mnogima u centru pažnje završio jedan detalj koji je prethodio pogotku Rashforda, a kao njegova centralna figura naveden je Ivan Perišić.

Dakle, hrvatski nogometaš odlično je odigrao dupli pas, a onda i popratio loptu u dubinu, nakon koje je iskosa izašao pred Davida De Geu. Solidno je opalio, ali Španjolac je loptu obranio.

Lopta je nakon toga došla do Victora Lindelofa, koji ju je loše pogodio i ona je krenula u korner. Ipak, Perišić je požrtvovnim klizećim startom to spriječio, nakon čega je pokušao još jednom ubaciti pred gol.

Njegov ubačaj je blokiran, nakon čega loptu nije dobro primirio Pierre-Emile Hojbjerg i krenula je kontra Uniteda. Rashford je primio sjajnu dugu loptu Fernandeza, sjurio se prema golu, riješio se Erica Diera kao da ga nema i pogodio pod gredu.

Twitter je krivnju za taj pogodak svalio na Perišića, a pridružili su se i neki mediji. Ukratko, smatraju kako je potez kojim je spriječio udarac iz kuta bila glupost koja ih je koštala pogotka.

Kao što možete vidjeti u tvitu iznad, ali i onima kasnije u tekstu, mnogi Perišića šalju iz kluba ili čak u mirovinu, a razlog možda možemo pronaći u posljednjim napisima, gdje se spominje kako se hrvatski reprezentativac poželio vratiti u milanski Inter.

Nitko ne spominje kako je Perišić u 22. minuti s linije gola spasio čisti pogodak, kao što nitko za drugi gol Uniteda ne krivi loše primanje Hojbjerga i katastrofalno postavljenu obranu, tek se uz Perišića spominje i tragična obrambena reakcija Diera, koji je morao bolje reagirati prema Rashfordu, posebno kao jedan engleski reprezentativac.

Ivan Perisic has just sprinted 30 yards to prevent a Tottenham corner and set up a Man United goal.

That really is just superb banter.









