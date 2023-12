Žestoko odbrusio Piksiju: ‘Ne zna me? Neka se sjeti jezera, nas par trenera i 3-4 ljubavnice’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Iako je odveo Srbiju na dva uzastopna natjecanja, SP i Euro, Dragan Piksi Stojković nalazi se često na meti kritika. Jedan od onih koji ga dosta kritiziraju je i Rade Bogdanović…

Najpoznatiji sportski televizijski komentator u Srbiji odgovorio je na komentar Dragana Stojkovića Piksija o njemu. Bogdanović je naime žestoki kritičar legendarnog Piksija, točnije toga kako Srbija igra pod Piksijem kao izbornikom.





Naveo je da je zaprepašten saznanjem da Piksi ima mjesečnu plaću od čak 120 tisuća eura usprkos tome što je na SP-u doživio debakl, a na EP se plasirao jedva, pobjedama nad samo Crnom Gorom i Latvijom.

Na jezeru treneri s ljubavnicama

Novinari su pitali Stojkovića da prokomentira Bogdanovićeve tvrdnje, a izbornike je odgovorio tek: “Tko je taj?”

“Piksi kaže da me ne zna? Evo, da mu se predstavim…”

Bogdanović mu je ovako odgovorio na srpskoj televiziji Una:

“Pošto me ne poznaje, ja ću mu reći kako me poznaje. Mjesec dana prije nego će pobjeći iz Srbije, došao je u Makedoniju, na Dojransko jezero, da polaže profi licencu kako bi otišao u Japan biti trener.”, rekao je i dodaje:









“Polagao je po skraćenoj i privilegiranoj proceduri, a ja sam igrom slučaja bio polaznik trenerske struke. Ima jedan detalj koji mogu povezati u tom vremenu kako funkcionira Srpski nogometni savez i kako se dobivaju licence. Ovo sada prvi put pričam pošto je Piksi rekao da me ne zna. Evo, sada će me se sjetiti.”

“Velika je Srbija, ali mnogo mala da bi se organizirala trenerska škola u Srbiji, pa smo otišli u Makedoniju. Nas 6-7 trenera i 3-4 ljubavnice. Bili smo dolje na tom jezeru i tada je u hotel došao Dragan Stojković Piksi. Bio je smješten na drugom katu, preko puta moje sobe. Taj dan kada je došao, otišao se tuširati. Niko mu nije rekao da nemamo vode preko dana jer je restrikcija.”

“Onda izlazi Piksi iz sobe, ručnik oko struka, na glavi mu pjena od šampona, jedno oko mu zatvoreno, na drugo škilji i pita mene: “Bogdane, ima li tople vode?” Ja mu kažem: “Piksi, nemamo tople vode, imamo restrikciju od 8 do 6 navečer, morat ćeš se hladnom istuširati.” Vrlo dobro znam da on mene zna. A onda je dobio licencu po skraćenoj proceduri. Mentora je sam odabrao, bio je iz Francuske. Nije dao da mu mentor bude čovjek kojeg su zvali Svinja. Tako da mislim da on mene poznaje.”