ŽESTOKI TUĐMAN HTIO JE SAMO POTJERATI KOMUNISTE! Zgoda iz kreveta pamti se, a sukob je završio samo na jedan način!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bile su to dramatične, ne samo ratne nego i poratne godine za Dinamo. Koji tada nije nosio svoje ime. Da, pričamo o danima kada je zagrebački nogometni klub silom političkih prilika mijenjao imena, sve samo da ne bi opstalo ime Dinamo. Nije tajna, ultimativna promjena Dinamovog imena, u dva navrata, bila je zamisao, preporuka, a to je tada slovilo i kao naredba, prvog predsjednika Hrvatske, dr. Franje Tuđmana.

U našoj priči Dinamo ćemo oslovljavati s njegovim iskonskim imenom, Dinamom. Čak i kada ćemo se doticati vremena kada se nije tako zvao. Uostalom, navijači su na tribinama uvijek u pjesmama i skandiranjima spominjali Dinamo, bez obzira kako se zvao.

U razvodu od bivše države, mučnom, krvavom u kojem je Domovinski rat odigrao ključnu ulogu posve je bilo jasno da se nova Hrvatska željela otarasiti komunističkih imena, slogana, i navada, a predvodnik u tom polju djelovanja bio je baš prvi hrvatski predsjednik.

Ipak, nogomet je malo drugačija društvena djelatnost od svih ostalih, a zagrebački nogometni klub makar pod imenom Dinama uvijek je bio predvodnik čuvanja hrvatske tradicije i baštine. I to je jedan od razloga što se navijači nisu lagano mirili s otpisom imena Dinama. Kolikogod se Franjo Tuđman trudio i u svojim govorima objasniti puku „zašto to mora biti baš tako”!

Sve je počelo u rano ljeto 1991. godine. Dinamo je 25. lipnja pod ravnanjem tadašnjeg predsjednika Josipa Šoića promijenio ime u HAŠK Građanski. Bio je to pokušaj bijega od komunističkog imena Dinamo i povratak tradicijama dvaju slavnih prethodnika. Navijači nikad nisu prihvatili ovaj hibrid i nesretno ime je napušteno 1993. godine. Valja reći da je to zaista bilo nakaradno ime, u tom imenu našla su se dva kluba koji su bili u vrijeme prve Jugoslavije žestoki i netrpeljivi rivali. No, ime je potrajalo dvije godine. Klub se na Skupštini 1993. godine prometnuo u Croatiju, bila je to želja iz ureda predsjednika. Jasno, politički poltroni i aparatčici su bili oduševljeni novim imenom, samo je najveći dio navijača bio zgrožen.

Još kada su policijske snage i redari zabranjivali transparenta na stadionu koji su sadržavali Dinamovo ime ili stari grb, pa čak ih i oduzimali – bijes se pojačao. Stvorila se kritična masa i stvari su znali i te kako izbjeći kontroli. Tuđmanov namjera da u Maksimiru stvori klub nacionalnog jedinstva trajao je samo za njegova života. Klub nije imao financijskih problema, dovodili su se dobri i skupi igrači, vratio se i Robert Prosinečki. No, s tribinama se čulo uvijek i samo – „Dinamo, Dinamo”.

Gotovo nitko to se nije usudio reći pred pokojnim predsjednikom. Osim Dinamovih navijača na tribinama. U jednom od svojih političkih govora Tuđman je rekao:

“Dragi mladići koji ne znate to ili koji ste instrument nekakvih provokatora, znate tko gdje ima Dinamo. Dinamo ima danas u Ćupriji u Srbiji i u Pančevu. Hoćete li opet bratstvo i jedinstvo s njima”?









Jedno vrijeme vlasnik Croatije je bio i Ćiro Blažević, koji je nevjerojatno bio sklon Tuđmanu. No, jednom zgodom, sam to priznaje, i njega je zaintrigirala ideja da bi se moglo vratiti Dinamo. Pa je sam pričao kako je s nekoliko ljudi, inicijatora te ideje, došao kod predsjednika. I taman kada je Ćiro htio nešto zaustiti o promjeni imena Dinamo Tuđman je zaustio. Kao da ga je pročitao:

„Dajte Ćiro, sad mi i vi još recite da ste za promjenu imena pa da se potpuno razočaram u vas”!









Ćiro se šokirao, pa je brzo i smeteno odgovorio:

„Ma, ne predsjedniče! Hito sam vas pitati kako ste, kako zdravlje”!

Tako je neslavno propao Ćirin pokušaj da se ipak upusti u tu avanturu.

Kažu svjedoci da se na sljedećem sastanku Ćire i predsjednika Tuđmana dogodilo i sljedeće… Citiramo Ćiru:

“Tuđman mi je iz kreveta vikao da ne prilazim jer bih mogao dobiti gripu. A ja sam uletio njemu u krevet i viknuo: “Predsjedniče, hoću Vašu gripu!”

Da, ljubav Ćire prema Tuđmanu bila je golema, kao i ljubav Tuđmana prema nogometu, Dinamo, zapravo Croatiji. Dolazio je na svaku utakmicu. Jednom je jedan Hajdukov navijač govorio:

„Iako mi je užasno da zagrebački klub nosi ime Croatia, jer to ime može nositi samo naša reprezentacija, moram priznati da je lijepo vidjeti kakav je žestok navijač predsjednik Tuđman. Gledao sam na televiziji neku nebitnu utakmicu te Croatije i Zagreba. I netko je promašio veliku šansu za Dinamo, iliti Croatiju, a predsjednik se primio za glavu, držao je među rukama gotovo pola minute”!

Iako je je ta Croatia igrajući dvaput u Ligi prvaka ostavila dubok trag u maksimirskoj povijesti, nikako nije uspjela nametnuti javnosti i navijačima.

Predsjednik Tuđman se aktivno zanimao i za nacionalnu nogometnu reprezentaciju a njegovi kritičari su mu predbacivali da se (kao i u slučaju Dinama) miješao čak i u odabir igrača. Za razliku od njegovih kritičara Ćiro Blažević smatra Tuđmana najzaslužnijom osobom za osvajanje bronce na SP u Francuskoj.

„Franjo Tuđman sa svojom podrškom bio je silno zaslužan za treće mjesto na SP u Francuskoj. Ja sam u svojoj filozofiji i strategiji posla shvatio da je nakon SP 1998. godine bio idealan trenutak za povlačenje. Pazi, treći si na svijetu, službeno najbolji trener svijeta u izboru svojih kolega. Bio sam na vrhu. Dakle, idi. No, Franjo Tuđman nije htio ni čuti. Ja sam ga molio da me pusti jer sam imao strašnu ponudu s Bliskog istoka. Ma kakvi! Imao je na mene veliki utjecaj i uvjerio me da ostanem na klupi Hrvatske. Ja sam ga poslušao, ostao, zasitio se svih i dojadio svima. Pogrešno! Velika pogreška” rekao je Ćiro.

Već je bilo morbidno i neugodno gledati sve te sukobe na tribinama i u javnom prostoru oko imena zagrebačkog kluba. Prijepori su podijelili i navijački puk, velika većina bila je za povratak iskonskog imena, ono koji su bili oportunisti podržavali su ime Croatia.

Sukob je završio kad je krajem 1999. godine predsjednik Tuđman umro, a HDZ izgubio izbore nakon čega je oko 70 dana nakon njegove smrti klub preimenovan u NK Dinamo što je izazvalo opće oduševljenje među njegovim navijačima.

I onda je na scenu stupio čovjek koji je bio doslovce najveći zagovaratelj imena – Croatia. Šok u javnosti je bio posvemašan. Zlatko Canjuga, predsjednik NK Croatije iz Tuđmanova doba, izjavio je jednom prigodom da mu je sam Tuđman pred smrt rekao da bi trebalo vratiti ime Dinamo ali drugih dokaza za to osim njegove riječi nema.

I ime Dinamo je vraćeno na Valentinovo 2000. godine, U prosincu prijašnje godine umro je predsjednik Tuđman. Tog 14. veljače 2000. godine ispod zapadne tribine maksimirskog stadiona nekoliko navijača strpljivo je čekalo da se promijeni ime. Među onima koji su tražili načina da se vrati ime Dinamo bio je predsjednik kluba Mirko Barišić kojem je bilo potpuno jasno da klub bez navijača ne može egzistirati. On i ostali iz tadašnjeg čelništva plavih mogli su odahnuti kada se nakon dizanja ruku među navijače spustio legendarni kapetan Velimir Zajec koji je sa stepenica poručio:

“Vratio se Dinamo”!

Jedini dosljedan ostao je Ćiro Blažević, Zacijelo se sjetio kako ga je Tuđman preduhitrio dok je još mislio kako ima utjecaja na predsjednika pa da se vrati staro ime. Iako je tih dana euforija zbog vraćanja imena bila potpuna, trener svih trenera Miroslav Ćiro Blažević bio je nekako sjetan:

„Ja sam isuviše bio vezan za Tuđmana koji je mnogo toga promijenio u mojoj životnoj doktrini i znam sigurno da on i gore na nebu negoduje što se vratilo Dinamo. Ma što drugi pričali ja vam mogu kazati da on nikad nije bio za nestanak Croatije”!