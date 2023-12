Žestoki odgovor predsjednika Vatrenima neke je iznenadio: ‘Ma previše je nacionalizma tamo’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Kada već razmišljamo i vraćamo sjećanja o pojavljivanju hrvatskih predsjednika na utakmicama naše nogometne reprezentacije, a zaključili smo kako je Franjo Tuđman bio gorljivi navijač, a Stipe Mesić pravi ignorant, naveli i kako je Kolinda Grabar Kitarović bila čak i fanatična pristalica „vatrenih„, ali odlali i priznanje Zoranu Milanoviću na decentnom pojavljivanju na svakoj bitnoj utakmici – moramo se dotaknuti i bivšeg predsjednika Ive Josipovića.

Kako se on odnosio prema hrvatskoj reprezentaciji? Pravo rečeno, tu i tamo bi se pojavio na pokojoj utakmici, ali je to prije bila iznimka nego pravilo. Njega zaista nogomet nije zanimao na način kao prvog predsjednika, ali je ipak bio po tom pitanju malo liberalniji nego njegov prethodnik Mesić.

Ipak, nije bježao od konfrontacije s aktualnom nogometnom vlašću u Hrvatskoj. Negdje 2014. godine tadašnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Davor Šuker u javnosti je zavapio pitanjem – zašto čelni ljudi, pa i predsjednik države, izbjegavaju dolaske na utakmice naše reprezentacije.

Josipovićev odgovor Šukeru

“Ne razumijem zašto kod nas čelni ljudi države ne dolaze na utakmice reprezentacije. To me čini nesretnim. Trudit ćemo se da nam i predsjednik i premijer budu na stadionu jer nogomet to zaslužuje”, rekao je u dahu tada Davor Šuker.

Odgovor Ive Josipovića bio je čak i žestok.

U uzvraćanju Davoru Šukeru Josipović je koketirao i s visokom politikom, pa je sve skupa izgledalo pomalo i surovo. Josipović je dao pisani odgovor, citiramo ga:

Previše je nacionalizma?

“Odlaskom na utakmicu gdje postoji visoki rizik od nacionalizma, rasizma, izgreda, predsjednik šalje krivu poruku. Ja silno volim i cijenim našu nogometnu reprezentaciju i sretan sam kad pobijedi, a vrlo rado ću doći na utakmicu kada gospodin Šuker i nogometni savez ispune ono što su i meni obećali da će učiniti. Dakle, kad srede stanje u organizaciji i da svima koji dođu na stadion bude ugodno”.









Josipović je išao i dalje, pa je rekao „kako je isto i s odlaskom na utakmice u organizaciji onih sportskih organizacija u kojima nisu transparentni procesi upravljanja i financiranja„. Time je neposredno optužio HNS za na transparentnost.

Cijeli slučaj poprimio je i ozbiljnije dimenzije. Josipovićev odgovor uzrujao je i neke stranke i pojedince. Tako je HSP AS promptno odgovorio Josipoviću:

“Pitamo se zašto predsjednik Josipović ne bi slijedio ponašanje ostalih svjetskih državnika i na utakmicama bodrio svoju reprezentaciju. Smeta li mu možda što se na utakmicima previše navija za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, što se stadionom ori ‘U boj, boj za narod svoj’ ili mu oči bodu istaknuta nacionalna obilježja„?

Kao i sve kod nas, i ova diskusija poprimila je političke simbole. Pa je tako Josipović nerijetko u svojim istupima isticao „kako naš nogometni sport vode pripadnici isključivo jedne političke stranke„. Mislio je tu na HDZ, pa je Josipovićevo doticanje nogometa uvijek bilo usko vezano s političkim mjerilima. ”U nogometu vam postoji jedna mafija„, između ostalog je govorio Josipović…