ŽESTOKI NAPAD NA ĐOKOVIĆA, SRBI U ŠOKU: ‘Moglo je biti 10 puta više mrtvih da su drugi tako radili’!

Novak Đoković vraća se u akciju na ATP Masters 1000 turniru u Monte Carlu, u prvom ovogodišnjem nastupu na zemljanim terenima, a iako ondje neće biti Rafaela Nadala, o odnosima dvojice velikih tenisača se u tjednu velikog zemljaškog turnira itekako priča.

Razlog za to nije Rafael Nadal sam, već njegov stric Toni koji je bio dugogodišnji trener španjolskog teniskog asa i pratio ga je na turnirima. Toni Nadal sada se u razgovoru za El Espanol u svojoj domovini dotaknuo i Đokovića, na način kojim se proziva odbijanje srpskog majstora s reketom da se cijepi protiv koronavirusa.

Na Đokovića je to negativno utjecalo s obzirom na to da lani nije mogao igrati na Australian Openu i na US Openu, a već se odrazilo i ove godine zbog prisilnog propuštanja prva dva ATP Masters 1000 turnira u ovoj sezoni, na američkom tlu, u Indian Wellsu i Miamiju. Toni Nadal je, pak, u prvi plan stavio da ovakav pristup prema cjepivu i njegovo odbijanje ugrožava zdravlje.





Nije ga štedio

“Moglo je biti 10 puta više mrtvih da su drugi radili kao što radi Đoković”, bio je stav Nadalova strica i dugogodišnjeg trenera.

Ovo je izazvalo puno reakcija u Srbiji, sa šokom koje tamošnji portali iskazuju zbog riječi Tonija Nadala.









“Da su svi kao Novak, bilo bi 10 puta više mrtvih”: Nadal nikad žešće udario na Đokovića”, stoji u naslovu teksta koji je donio Sportal, sportska stranica Blica.

“Nadalov stric je u intervjuu za španjolski časopis odlučio vratiti priču par godina unatrag i Đokovića ponovno dovesti u kontekst borbe protiv koronavirusa, pa da vidimo kako će sada svijet reagirati na ‘podgrijavanje’ priče”, piše Sportal.

"Toni Nadal je, inače, dežurni kritičar lika i djela Novaka Đokovića. Ne prođe dugo vremena, a da se ne oglasi nekom lošom pričom o srpskom tenisaču", dodaje Sportal, spominjući da je Nadalov stric kritizirao Đokovićevo ponašanje na terenu, uz dodatak Tonijevih riječi da zbog toga nikad neće biti voljen kao što je slučaj s Rogerom Federerom ili njegovim Rafom.









Sportal dodaje i da je za vrijeme zajedničkog boravka Đokovića i Nadala na turnirima stric Toni znao okrenuti ploču, hvaleći Đokovića kao velikog teniskog šampiona i dodajući da su odnosi s njim uvijek bili dobri.

O ovome se izjasnio i Kurir, braneći Đokovića nakon oštrog istupa s druge strane.

“Očito je ovdje posrijedi opasnost zvana Novak Đoković na Roland Garrosu… Nevjerojatno čime se sada bavi Toni Nadal i kakve teme pokreće”, piše Kurir.

Srpski Mondo skrenuo je pozornost i na pozitivne riječi koje je Toni Nadal imao o Đokoviću, a dotaknuo se i velikog rivaliteta koji srpski teniski as ima s Rafaelom Nadalom.

“Nisam bio protiv Đokovića ili protiv Federera, htio sam Đokovićeve poraze jer tako izgleda natjecanje. No, jako ga cijenim”, približio je Mondo riječi Nadalova strica.

Ovo je odjeknulo na početku dijela sezone na zemljanim terenima u Europi, u dijelu godine u kojem glavna stvar počinje 28. svibnja, kada će biti odigrani prvi ovogodišnji mečevi u glavnom ždrijebu Roland Garrosa.

Tada će svi gledati prema mogućem novom okršaju Đokovića i Nadala u nastavku njihove borbe na vrhu vječne ljestvice pobjednika Grand Slam naslova u pojedinačnoj konkurenciji među tenisačima, s po 22 titule na svakoj strani.