ŽESTOKI NAPAD NA DODIKA I ĐOKOVIĆA ZBOG OTETIH DRŽAVNIH MILIJUNA! ‘Ma, ljudi, odvratno, milijuni za milijunaše, pa jel’ podloga od zlata, gospodo!?’

Autor: Ivor Krapac

Sa zagrijavanjem vodećih svjetskih teniskih zvijezda za Roland Garros, već je u zamahu dio sezone na zemljanim terenima u Europi, a u toj seriji, značajan turnir došao je u hrvatsko susjedstvo, u Banju Luku, koja je ove godine u kalendaru ATP Toura zamijenila Beograd i dočekala je spektakl u kojem glavnu ulogu na terenu ima Novak Đoković. Došlo je time novo poglavlje priče u kojoj u prvi plan izbija velika borba na terenu, tu je i dodatni program koji okružuje turnir, a iza svega stoji i snažna politička pozadina koja se u ovom slučaju vezuje uza srpski entitet u BiH.

ATP turnir u Banjoj Luci je prigrlio i objeručke pozdravio Milorad Dodik, koji prati sve što se zbiva na terenu i oko turnira, a da sve ispadne kako je zamišljeno da treba i biti, na tome lokalna vlast nije štedjela, s informacijama koje je sam približio prvi čovjek srpskog entiteta u BiH. Trebalo je ‘otvoriti kesu’ da se privuče spektakl u kojem će domaći ponajprije uživati u Đokovićevim mečevima, ali bit će i drugih atrakcija.

Koliko to košta? Po Dodikovim riječima koje su prenijeli tamošnji mediji, riječ je o iznosu u kojem je vlast srpskog entiteta u BiH izdvojila 17,40 milijuna eura, a gradska vlast u Banjoj Luci dodala je 5,63 milijuna eura, sve za dolazak sportske priredbe koju je Dodik opisao kao moćan događaj u kojem će svi uživati.





Krenuli i napadi

Iz usta Milorada Dodika ispadali su samo med i mlijeko, ali nije ono što je stiglo na banjalučke zemljane terene sjelo baš svima, barem po komentarima koji su se pojavili na jednoj lokalnoj stranici, na Srpska Info, ispod teksta koji donosi koliko se izdvojilo za turnir iz kalendara ATP-a. Bilo ih je koji su očekivali da dio financijskog tereta podnese i Novak Đoković, neki to nisu skrivali…

“Odvratno. Milijuni za milijunaše. Pa kada je Đole Srbin, zašto nije sam financirao ovaj Srpski open. Gadi mi se i Đole više”, bio je napad u jednom od komentara ispod teksta, a bio je tu i još jedan koji je prozvao velike troškove u konvertibilnim markama.

“Je li to znači 45 milijuna, auu, pa je li podloga od zlata?”, stoji u jednoj reakciji na lokalnom portalu, sa spominjanjem iznosa od nešto više od 23 milijuna eura u trenutnoj protuvrijednosti. Nije bilo štednje, a u takvoj situaciji, Milorad Dodik sa svojom vlašću ima i protivnike.

Hoće li se uopće obazirati?

Protivnika ima, neki su se javili, ali dosadašnje iskustvo s Miloradom Dodikom i ulaganjem u sport koji pomaže političkoj promociji pokazuje da u ovoj priči on neće ustuknuti. Do sada, već se to pokazalo na primjeru košarkaša Igokee, s njihovim putem u natjecanjima u BiH i u regionalnoj ligi, a važan je i nogomet, s podrškom koju uživa banjalučki Borac. S obzirom na to koliko se puno ulaže, teško će se Dodik i njegova vlast obazirati na ovakve kritike.

Turnir na kojem je glavna zvijezda Novak Đoković sada je još jedan korak više, s trendom prema tome da se Banja Luka pročuje i međunarodno jer dolazak prvog tenisača svijeta sa sobom donosi dodatnu težinu. Na to se dakako ciljalo, a i Đoković je svoju takvu ulogu prigrlio, govoreći koliko se veseli turniru dok ga je najavljivao.

‘Sjećam se jako dobro’

Najava nastupa u Banjoj Luci približila je koliko je Đokoviću važan ovaj turnir. Nije u njegovom rodnom Beogradu, dogodila se selidba, ali emocije su svejedno jake. “Osjećaj je sjajan zbog toga što sam ovdje. Bio sam u Banjoj Luci više puta u prošlosti, jedanput mi je predsjednik dao odličje časti, a drugi put bilo je u 2009. kada sam igrao protiv Viktora Troickog u ekshibicijskom meču pod krovom”, opisao je srpski teniski as što pamti iz ranijih dolazaka.









“Sjećam se tih nekoliko svojih posjeta jako dobro, a sjećanja su ugodna”, dodao je prvi tenisač svijeta, glavna zvijezda teniskog tjedna u srpskom entitetu u Bosni i Hercegovini. Za Đokovića je to bilo oživljavanje priče koju je u Banjoj Luci već trebao proći 2020. godine, s predviđenom jednom postajom Adria Toura iza kojeg je stajao, no tada se ipak nije zaigralo na banjalučkim terenima zbog pandemije koronavirusa i otkazanog nastavka natjecanja nakon što nije bilo odigrano finale turnira u Zadru. Banja Luka je tada prisilno morala biti zaobiđena, no Đoković je nije zaboravio, teniski spektakl je ondje ipak došao.

U priči i hrvatski igrači

Dio priče o dolasku u Banju Luku su i hrvatski tenisači, s nastupom Borne Ćorića u pojedinačnoj konkurenciji i pobjedama koje je mladi hrvatski adut, 17-godišnji Splićanin Dino Prižmić imao u kvalifikacijama. Iz te perspektive, s ulaganjima koja su došla u Banjoj Luci i u srpskom entitetu u BiH, tužno izgleda hrvatska priča ako se pogleda da tu perjanicu na najjačoj razini ATP Toura nosi turnir u Umagu, a onaj koji je trajao u Zagrebu je u međuvremenu izgubljen, s jedinom utjehom u povratku turnira iz kalendara ATP Challengera u glavni hrvatski grad.

Što se tiče turnira iza kojeg je stajao Milan Bandić u financijskim vremenima kada se više trošilo, bilo je u tim godinama novca i za zagrebački Indoors koji je Bandić niz puta isticao kao jedan od glavnih gradskih sportskih projekata. Ipak, ni ta potpora nije bila vječna pa je zagrebački dvoranski turnir otišao iz glavnog hrvatskog grada nakon posljednjeg izdanja održanog 2015. godine, a ostala je tužna priča u kojoj se vodeći hrvatski aduti iz poretka najboljih na svijetu u prvom dijelu godine mogu gledati samo u susjedstvu.









Ne dođu li u Umag koji ipak pada u nezgodnom dijelu sezone za igranje na zemljanoj podlozi, vodećih hrvatskih igrača na domaćem terenu nema uopće, osim ako se ne dogodi nastup za reprezentaciju u Davis Cupu, koji ostaje jedina utjeha za većinu domaćih zaljubljenika u tenis.

Radi se o priči kakvu u Hrvatskoj financijski nije lako pokriti, što je pokazao primjer zagrebačkog turnira kakvog više nema, a situacija kakva je sada u Banjoj Luci, s jakom političkom podrškom i osiguranim novcem, svima pokazuje da to i dalje zna ići sa spektaklom na vrhunskoj razini ako se tome posveti moćni i utjecajni lokalni ‘gazda’…