Žestoki napad Čeferina, pa preokret, odustao je od četvrtog mandata: ‘Boban je to znao’

Na Izvršnom odboru Europske nogometne federacije (UEFA) donesena je odluka prema kojoj će se za sudionike europskih klupskih natjecanja u sljedeće tri godine izdvojiti čak 4.4 milijarde eura.

Danas se u Parizu održava Kongres UEFA-e na kojem će aktualnom predsjedniku Aleksandru Čeferinu biti produžen mandat, a prije samog Kongresa održana je sjednica Izvršnog odbora pri UEFA-i na kojoj su donesene neke važne odluke koje bi trebale razveseliti europske klubove.

Usvojena je, dakle, odluka prema kojoj će se klubovima u sljedeće tri godine podijeliti veći novac no ikad. Za klubove koji će nastupati u Ligi prvaka namijenjeno je 2.5 milijardi eura, za one u Europskoj ligi 565 milijuna eura, a 285 milijuna eura namijenjeno je klubovima u Konferencijskoj ligi. Dakle, hrvatski klubovi koji pretendiraju za Europu i koji se bore za te pozicije, Rijeka, Hajduk, Dinamo i Osijek mogu se nadati najvećoj zaradi ikad.

Važno je spomenuti i kako će 10% od ukupnog iznosa, dakle 440 milijuna eura, ići u takozvani fond solidarnosti od kojeg bi koristi trebali imati klubovi koji svoj europski put okončaju u kvalifikacijama, dok je 25 milijuna eura rezervorano za žensku Ligu prvaka i Ligu prvaka mladih. Na samom otvaranju Kongresa svim članovima IO-a se obratio Čeferin i žestoko napao one koji zazivaju projekt Superlige, natjecanja koje bi bilo alternativa UEFA-inoj Ligi prvaka.

“Nogomet je jedna od rijetkih stvari u kojima je Europa lider. Moramo biti ponosni što se taj uspjeh temelji na modelu solidarnosti, na napredovanjima i ispadanjima i moramo ga zaštititi od onih koji ga žele pogaziti. Predstavljaju se kao spasioci, a ustvari mu kopaju grob. Oni su predatori, a zajedništvo je jedino što nas može spasiti. Nažalosti, čini se da u Europskoj uniji postoji samo jedan važeći zakon, a to je zakon tržišta. Ipak, ne može svatko kupiti nogomet”, rekao je Čeferin, pa dodao:

“Skupina ljudi želi nas podijeliti pričajući o slobodnom tržištu kako bi zadovoljili svoj ego, pojačali svoju moć i povećali bogatstvo. Inicijatorima Superlige je u planu imati čim više novca, kapitala, moći. Superliga je kao zatrovano voće, ali snovi i sportske zasluge se ne mogu kupiti. Povijest se ne može kupiti, a mi imamo 70 godina povijedti”, dodao je čelni čovjek UEFA-e kojem je ujedno većinom glasova odobrena promjena Statuta koja mu omogućuje četvrtu predsjedničku kandidaturu.

Na čelo UEFA-e stigao je 2016. godine zamijenivši Michela Platinija, a biran je još 2019. i 2023. godine. U sadašnjem mandatu dobio je kritike Zvonimira Bobana zbog intencije o promjeni Satuta, koja mu je trebala omogućiti novi mandat od 2027. do 2031. godine, ali sada je rekao da novi mandat neće tražiti.

“Ne, neću se kandidirati 2027. godine. U svakom slučaju, iduće tri godine bit ću često odvojen od obitelji, kojoj sam prvi rekao svoju odluku”, objasnio je Čeferin.

Nakon ovakve vijesti oglasio se i Matta Slater, novinara Athletica, koji tvrdi da je Čeferin odluku donio još prije šest mjeseci, ali “nije rekao velikom broju ljudi”. Ipak, tvrdi da je jedan od onih koji su to znali bio upravo Boban.

Aleksander Ceferin will not stand for a fourth term as UEFA president in 2027. He decided this six months ago but didn’t tell many people. He did, however, tell Zvonimir Boban, which casts a different light on the Croatian’s principled stance on term limits.

— Matt Slater (@mjshrimper) February 8, 2024