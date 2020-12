ŽESTOKA SRPKINJA CIJENI HRVATSKU: ‘Balkanski su izašle i borile su se, isplatila se svaka kapljica znoja’

Hrvatska i Srbija će danas u 18:15 sati u Koldingu igrati utakmicu koja će značiti puno uoči drugog kruga Europskog prvenstva za rukometašice u Danskoj. Bit će to susret koji hrvatskim reprezentativkama može donijeti nastavak natjecanja s četiri boda u skupini drugog kruga, dok se Srbija bori za prolazak dalje nakon što je u dosadašnjem tijeku natjecanja ubilježila pobjedu nad Nizozemskom i poraz od Mađarske.

Hrvatske igračice su već sigurne za drugi krug, Srpkinje još uvijek traže svoju ulaznicu za nastavak natjecanja, a očekivanja od ovog susreta u taboru naših istočnih susjeda je u razgovoru za B92 približila Kristina Liščević, srpska srednja vanjska.

Liščević je u najavi ogleda s Hrvatskom istaknula da Srbija sve drži u svojim rukama u borbi za prolazak dalje s obzirom na to da bi ih pobjeda odvela do cilja. Srpkinje znaju što žele, no znaju i da ih čeka težak posao protiv hrvatskih igračica, što je u najavi istaknula i Liščević.

‘Hrvatice su hit i pokazale su fantastičnu igru. Došle su s drugom ekipom, kako kažu, i dokazale su da imaju kvalitetu. Balkanski su izašle i borile su se, isplatila im se svaka kapljica znoja. Jako su dobre djevojke i sretna sam zbog njih, poznajem ih’, nastavila je 31-godišnja srpska reprezentativka.

Liščević se dotaknula i svih raspleta u skupini uoči posljednjeg kola.

‘Nekako je sve iz krajnosti u krajnost. Možemo izgubiti i izletjeti s turnira, može se dogoditi da i s porazom prođemo dalje, ali da i s pobjedom prenesemo četiri boda. Sve je do nas, može se dogoditi svašta… Čeka nas teška utakmica, Hrvatska ima kvalitetu i ogromno srce, ali ima ga i Srbija. Ako nas pitate tko je favorit, mi ćemo reći da smo to mi, ali isto će biti i s onima s druge strane’, dodala je iskusna srpska reprezentativka.

Liščević jako puno znači srpskoj ekipi, što pokazuje svojim pristupom i igrom na terenu, ali i izvan njega. Koliko žestoka može biti pokazala je prošlog tjedna kada se naljutila na danskog komentatora Benta Nyegaarda zbog njegovih riječi na televiziji TV2 kako bi Srbiju trebalo izbaciti s Eura zbog pozitivnih testova na koronavirus u ekipi. Zbog toga je na jedan dan bila odgođena prva utakmica Srbije na ovom natjecanju, u kojoj su s danom zakašnjenja na koncu s 29:25 svladale Nizozemsku.

‘Znam da mnogi vide Srbe kao varalice, kao narod koji vara i koji radi loše stvari, ali to nije istina. Srbija nikada neće varati kada je u pitanju zdravlje. Hvala Bentu jer nam je dao veliki motiv za današnju utakmicu. Kada netko priča nešto toliko ružno o našoj zemlji, mi dajemo milijun posto kako bismo dokazali da to nije točno, da nismo takvi ljudi kakvim nas predstavljaju’, rekla je tada Liščević za TV2.

Srpska srednja vanjska se uoči utakmice protiv Hrvatske još jednom vratila na taj slučaj.

‘Znam Benta iz dana kada sam igrala u Esbjergu, on je plaćen za to da daje komentare i izražava mišljenje. Kada je to izjavio, u meni su se javili ljutnja i bijes, pogodilo me je… Bilo je takvih slučajeva na turniru, a bile smo prve na listi za izbacivanje. Dugo sam u inozemstvu, znam kakvo mišljenje ljudi imaju o Srbiji i nisam razmišljala o posljedicama’, opisala je Liščević svoju reakciju.