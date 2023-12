Prvi Boysi stigli pred sud: ‘Ma nek Plenković samo drži jezik za zubima’

Autor: Dnevno.hr/K.I.

UŽIVO: Prvi Boysi pred sudom

*9.10 – Uhićeni BBB-i će davati iskaze od danas pa sve do srijede i očitovati se na nove okolnosti vezane uz DNK analizu i otiske prstiju. Prema nekim nagađanjima, za većinu navijača sud bi trebao utvrditi da nisu odgovorni ili da su samo prekršajno odgovorni. Inače ih se tereti za 11 kaznenih i prekršajnih djela. Ono najteže, za ubojstvo Michalisa Katsourisa u sukobu s navijačima AEK-a uoči utakmice s Dinamom, je odbačeno nakon DNK analize.





*8.45 – Danas bi iskaze trebalo dati 40 BBB-a od ukupno 102 koliko ih je privedeno. Prilikom dolaska na sud neki od BBB-a su psovali i pokazivali srednji prst.

*8:20 – Prvi Boysi su stigli na sud, specijalci na ulicama. Izvanredne mjere sigurnosti spremne su za dolazak više od stotinu pripadnika Bad Blue Boysa pred atenski sud Evelpidon, gdje će danas u devet sati, nakon više od tri mjeseca u istražnom zatvoru, početi njihovo ispitivanje pred sucem istrage. Svi Boysi koji su utamničeni nakon krvavih nereda trebali bi tijekom naredna tri dana – 4., 5. I 6. prosinca izaći pred suca.

Zanimljiva izjava stigla je od odvjetnika uhićenih navijača Dinama koji se i dalje nalaze u pritvoru u Ateni. Athanasios Kaimenakis referirao se na nedavne izjave iz hrvatske Vlade u kojima se kaže kako bi moglo doći do dobrih vijesti, što je bila aluzija na moguće puštanje uhićenih iz pritvora.

“Hrvatski premijer treba gledati svoja posla i ne komentirati suđenje u Grčkoj. Svojim izjavama nam samo može naštetiti. Grčko pravosuđe ne nezavisno i ne može politika donositi odluke oko toga. Ne znam odakle hrvatskoj Vladi informacije da će biti dobre vijesti za uhićene hrvatske državljane. To su izjave temeljene na rekla-kazala. Neka on radi svoj posao, a mi ćemo raditi naš posao. Za nas je bolje da on drži jezik za zubima”, prenosi odvjetnikove izjave 24 sata.

Nije na tome stao: “Hoće li izaći ili ne odlučit će grčki sud, a to neće biti ovih dana. Danas počinje saslušanja te se mi pripremamo za to. Svi moji klijenti su dobro te smo se dobro pripremili.”

Nakon 119 dana zatvora

Dinamove navijače pritvorene u Grčkoj očekuju ispitivanja na sudu u Ateni u iduća tri dana, a prva skupina koja broji 40-ak pritvorenih bi danas trebala biti dovedena pred trojicu sudaca. Uhićeni BBB-i tako izlaze pred sud nakon 119 dana pritvora, a prema optužnici ih se tereti za 11 prekršajnih i kaznenih djela.

Obranu inače posebno zabrinjava prva točka optužnice, a to je ona o sločinačkom udruženju. Inače su navijači Dinama bili razmješteni u 14 zatvora diljem Grčke, a proteklih su dana pristizali u Atenu i sada se svi nalaze u istoj kaznionici.