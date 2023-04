ŽENA POGINULA U OPASNOJ AKROBACIJI! Panično se držala za supruga, a jedna nesmotrena odluka najviše boli

Autor: Ivor Krapac

Tragična smrt obilježila je jednu akrobatsku predstavu u kojoj je život izgubila 37-godišnja žena koja je točku izvodila surađujući sa svojim suprugom, s detaljima o kojima se još ne zna sve što bi se trebalo znati.

Sve se dogodilo u Kini, u akrobaciji koja je imala tužan kraj nakon što je nesretna žena pala s visine od oko 10 metara. Prije toga, usred opasne akrobatske točke se panično držala za svojeg 37-godišnjeg supruga, s informacijom da nakon pada više nije bilo spasa.

37-godišnjakinja je bila prevezena u bolnicu gdje je ustanovljena njezina smrt.





Priča se o svađi

Koliko se za sada zna, ovoj tragediji prethodila je nesmotrena odluka koja je za 37-godišnju akrobaticu postala tragična. Radilo se o nedostatku dodatnog osiguranja za nju sa štrikom ili jačom vrpcom kojom bi se izbjegao pad s visine.

Neki lokalni mediji prenijeli su da se zbog toga prije predstave svađala sa suprugom, no on je negirao da je do takve svađe došlo.

Nije prvi put?

Jedan kineski list tvrdi da je u slučaju bračnog para već bilo situacija da izbjegavaju osiguranje koje bi spriječilo pad. Navodno su to radili kako bi njihova predstava izgledala bolje.

U ovoj situaciji, za nesretnu 37-godišnjakinju nije bilo spasa nakon što se tijekom predstave panično držala za supruga prije kobnog pada. On je nije uspio uhvatiti, došlo je do tragedije…

‘Bili smo sretni zajedno’

Govoreći za list Yangzi Evening News, suprug preminule 37-godišnjakinje pričao je da je njihov brak i zajedničke izvedbe pratio sklad, bez svađe koja se spominjala uoči priredbe okončane tragedijom.









“Uvijek smo bili sretni zajedno, nije bilo svađe”, bile su suprugove riječi.

“Još se uvijek sa svime ovim nosim, ne bih mogao iznijeti nikakve dodatne detalje”, dodao je suprug tragično stradale žene.

Istraga svih okolnosti ove tragedije traje, a nakon kobnog pada 37-godišnjakinje, prekinuta je akrobatska predstava na kojoj se to dogodilo.