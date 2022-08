‘ŽELIO SAM ZAGREBU POKLONITI IGRALIŠTE, ALI SU ME ODBILI ZBOG POLITIKE’ Poznati sportaš sasvim iskreno: ‘Nema dalje dok se ne priznaju Srebrenica i Vukovar’

Jedan od onih sportaša s ovih prostora koja je definitivno uspio u svom životnom izboru svakako je Jusuf Nurkić, košarkaš koji je nedavno potpisao četverogodišnji ugovor s Portlandom, a koji mu jamči čak 70 milijuna dolara.

Taj 28-godišnjak još je prije osam godina pokucao na vrata najvećeg svjetskog tržišta košarkaša i odlično se snašao. Preko Cedevite, Zadra, otišao je do Chicaga, a potom nakon Denvera do Portlanda i danas uživa u svojim ostvarenim snovima.

Voli Zagreb, javno to ističe, a u jednom intervjuu otkrio je da je htio pokloniti nešto Zagrebu, ali su ga – odbili.





Umjesto u Zagreb, donirao u Zadar

“Kad god se vraćam iz Amerike, prva destinacija je Zagreb. Tu imam kuću, tu sam godinama nastanjen. Tuzla mi je tri i pol sata od Zagreba. Bosna je Bosna, tamo mi je kuća, ali u Zagrebu sam doma. Sad radimo košarkaški teren u Zadru za koji se nadam da će zaživjeti ovog ljeta. Taj sam košarkaški teren ponudio Zagrebu, ali su mi javili da, s obzirom na političku situaciju, to nije moguće, da oni nisu spremni podržati takav projekt, bez obzira na to što je to bilo besplatno.”, rekao je u intervjuu za Tempo, te dodaje:

“Posljednja dva mjeseca pokušao sam donirati košarkaški teren Zagrebu, ali su mi objasnili da se moram puno više potruditi da bih uspio, nakon čega sam nazvao Zadar. Znao sam da u Zadru nema terena koji nosi ime Krešimira Ćosića pa sam im rekao neka samo izaberu lokaciju. Nemam nikakvog interesa osim da se djeca igraju i da se zove Krešimir Ćosić.”









Govorio je i o politici na ovim prostorima…

“Kada vidite koliko se, bez veze, dijelimo onda vidite koliko je politički život kod nas težak. To je nekad bila jedna zemlja, dogodilo se u devedesetima to što se dogodilo, ali ne možemo naprijed ako se vrijeđaju žrtve agresije, ako je nekome problem priznati da se u Srebrenici i Vukovaru dogodio genocid. Imamo mnogo problema, a malo rješenja. Mi jedino možemo glasati i nadati se da će netko treći biti bolji.”, dodao je.