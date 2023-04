‘ŽELIMO EUROPSKA NATJECANJA, IMAMO MENTALITET POBJEDNIKA’ Bišćan nahvalio ekipu, a posebnog mladog talenta

Autor: Ivan Lukač

Nakon što je osvajao naslove sa slovenskom Olimpijom, drugu ligu s Rudešom, kup s Rijekom Igor Bišćan danas je na svoje police osigurao dolazak naslov prvaka Hrvatske s njegovim najdražim Dinamom.

“Čestitam svima koji su sudjelovali u osvajanju naslova prvaka, posebno igračima. Dečki su fenomenalni, s pravom su osvojili naslov prvaka. Jako smo sretni, idemo u Zagreb s novom titulom. Napravio sam neke promjene. Ristovski je bio fenomenalan na poziciji stopera. Perića smo morali poštedjeti zbog ozljede. Moharrami je pokrio desni bok. A Topić je dečko koji zaslužuje povjerenje i šansu. Odlično je odigrao pred punim Poljudom. Nije tajna da sam ja trener koji voli igrati određen stil nogometa” započeo je Bišćan za MaxSport.

Zatim je nastavio: “Dečki su to vrlo brzo shvatili, da ne smijemo primati puno golova ako želimo pobjeđivati. U idućim utakmicama će mlađi igrači i oni kojima nedostaje minutaža dobiti priliku. To me veseli, želim vidjeti koliko će pokazati jer su na treningu dobri. Protiv Osijeka idemo s gardom i mentalitetom prvaka. Bit će promjena u sastavu, ali cilj nam je isti.”





Velika pobjeda

Komentirao je i sam susret: “Nismo mi bili ti koji su trebali utakmicu odvesti u neki nemir, koncentrirali smo se na čvrsti blok, pokušali smo posjedom isfrustrirati Hajduk da nam otvori prostor. Dobro smo ušli u utakmicu i čak iznenadili Hajduk. Nije to bilo lijepo za publiku, ali igrao se ozbiljan nogomet.”

Konferenciju za medije je zaključio velikom najavom: “Želimo se plasirati u europska natjecanja, Moramo biti zahtjevni, imamo mentalitet pobjednika i moramo odigrati više ovakvih utakmica s još više izlazaka prema naprijed.

Topić je moja odluka, mislim da je to najbolje za klub. Dobio je batine i dao ih, namjestio šansu, borio se. NItko ne odlazi, te moje odluke ne znače ništa. Ne smijemo se bojati staviti mladog igrača u vatru.”

