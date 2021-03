ZDRAVKO MAMIĆ HVALIO ZVEZDU, SRBIJU VIDI VISOKO: ‘Možete biti što i Hrvatska’

Autor: I.K.

Na kraju tjedna u kojem je odlukom Vrhovnog suda RH pravomoćno osuđen na šest i pol godina zatvora zbog izvlačenja novca iz Dinama, Zdravko Mamić je u razgovoru za srpski B92 opisao kako je doživio Dinamov uspjeh protiv Tottenhama u osmini finala Europske lige.

Poslije poraza s 2:0 u Londonu u prvoj utakmici tog ogleda, mnogi nisu vjerovali da je preokret moguć, ali Mamić tvrdi da je on vjerovao. Dodao je da za to ima i dokaz.

Najavljivao je Dinamov prolazak protiv Tottenhama

‘Nakon presude, dva ili tri dana prije utakmice sam pred novinarima u Mostaru najavio da će Dinamo proći, a pozvao sam i na mobilizaciju i fanatizam. Neprijatelj nas je napao, ali to nas je ujedinilo’, kazao je Mamić, misleći na presudu.

Kako je Mamić istaknuo, senzacija koju je Dinamo izveo bila je posebna i zbog komplimenta koji je momčadi u plavim dresovima dao Jose Mourinho. Poslije ispadanja, Mourinho je u svlačionici Dinama 10 puta ponovio riječ ‘family’, a takva pohvala, smatra Mamić, vrijedi milijarde.

‘Dinamov uspjeh je melem za moju dušu’

Nastavljajući priču o Dinamovoj senzaciji, Mamić je istaknuo koliko puno mu znači ulazak u četvrtfinale Europske lige.









‘To je melem za moju dušu. Ovaj zločin koji provode prema meni dosad je nezampaćen u povijesti čovječanstva’, kaže Mamić, dodajući da žele uništiti obitelj koja je moralna, no kako je istaknuo, njegovo djelo ne može uništiti nitko.

Mamić žali zbog Crvene zvezde

Govoreći o nogometnim temama, Mamić vjeruje da Dinamo ima dobru šansu doći barem do finala Europske lige. Ipak, dodao je da nema imperativa s obzirom na to da ispadanje protiv Villarreala ne bi donijelo dramu.

Mamić je za B92 pohvalio ovosezonski europski učinak Crvene zvezde, uz riječi da su Beograđani bili zakinuti u 16-ini finala protiv Milana. Kazao je da je u tom ogledu bio veliki navijač beogradskog kluba, ali kako tvrdi, prolazak protiv Milana bio je onemogućen pljačkom.









Srbija može biti svjetski doprvak

Govoreći o reprezentaciji Srbije, Mamić je rekao da vjeruje kako je novi izbornik Dragan Stojković može podignuti.

‘Iako ga nikad nisam upoznao, siguran sam da će vas Piksi dovesti do toga da budete nogometna velesila. Podržite ga, nemojte dozvoliti da mu se miješaju u posao, pustite ga da radi. Tada će i Srbija biti ono što je Hrvatska’, smatra Mamić, dodajući da to znači i mogući dolazak do drugog mjesta na svijetu.