Zbog velike izdaje mogao bi propasti transfer Edina Džeke u Hajduk

Vijest o potencijalnom dolasku Edina Džeke i Ivana Rakitića u redove splitskog Hajduka već danima puni stupce sportskih medija u Hrvatskoj i podgrijava nadu kod navijača ‘Bijelih’ u osvajanje naslova hrvatskog prvaka kojeg čekaju od 2005. godine.

U trenucima dok se igrači Hajduka pod vodstvom novog trenera Gennara Gattusa pripremaju za novu sezonu u Sloveniji na turskim je portalima osvanula jedna vijest koja bi potencijalno mogla utjecati na sudbinu Edina Džeke u redovima splitskog kluba.

Naime, Michy Batshuayi preko noći je iz redova Fenerbahčea prešao u redove ljutog im gradskog rivala Galatasaraya. Slavni Fabrizio Romano javlja kako je dogovorena suradnja do ljeta 2027. godine.

🚨🟡🔴 Michy Batshuayi to Galatasaray, here we go! Contract signed right now valid until June 2027.

Batshuayi will be unveiled shortly as new Gala player after playing at Fenerbahçe last season.

🦇🇹🇷 pic.twitter.com/jxPKeuQdOR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 1, 2024