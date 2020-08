ZBOG STRAHA NIJE HTIO KOMENTIRATI: Zvijezda NBA lige ipak prelomio i uputio žestok odgovor Trumpu!

Nakon što je predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp kazao kako ne gleda NBA ligu jer se igrači tijokom intoniranja himne sramotno ponašaju, uslijedio je žestok odgovor najboljeg košarkaša na svijetu – Jamesa LeBrona.

U znak podrške inicijativi “Black Lives Matter” košarkaši u najjačoj ligi na svijetu kleče tijekkom intoniranja himne, a to se nikako nije svijdjelo prvom čovjeku Amerike.

”Mislim da je to sramotno. Surađivali smo s njima jako puno kako bi mogli nastaviti natjecanje. Zagovarao sam nastavak, a onda vidim da svi kleče tijekom himne. To nije prihvatljivo”, rekao je Tramp i dodao:

”Kada vidim da ljudi kleče tijekom intoniranja, ne poštuju našu zastavu i nacionalnu himnu, ugasim tu utakmicu.”

Najveća zvijezda NBA lige, as Lakersa James LeBron, nije dugo čekao kako bi uputio snažan odgovor Trumpu.

LeBron James on Donald Trump saying he won’t watch any more NBA games because people have kneeled to protest systemic racism during the national anthem: “I really don’t think the basketball community are sad about losing his viewership.” pic.twitter.com/l9sP7LiFsi

— Mark Medina (@MarkG_Medina) August 6, 2020