ZBOG RASTAVE I KRIVOG ULAGANJA OSTAO JE BEZ SVEGA: Iz teške krize su ga izvukli bivši suigrači i najveća zvijezda bivšeg kluba

Vrlo je čest slučaj da brojni bivši sportaši unatoč velikoj plaći tijekom igračke karijere nakon iste bankrotiraju i ostanu bez svega. Nekad su razlozi razni poroci, a u ovom slučaju krivac je rastava braka i loša ulaganja.

Junak naše priče je bivši stoper Manchester Uniteda Wes Brown. Bivši engleski reprezentativac 15 godina je proveo na Old Traffordu te imao plaću od 50 tisuća funti tjedno.

Brown je ulagao milione u nekretnine i svaki put je napravio promašaj. Konačan udarac zadala mu je supruga Leanne koja je dobila dio njegovog bogatstva, a ubrzo nakon proglasio je bankrot i ostao bez svega.

Engleski mediji pišu da su Wayne Rooney i Michael Carrick odmah kontaktirali Browna kako bi mu pomogli, ali nisu bili jedini. U pomoć mu je naime uskočio i danas najbolji igrač Uniteda, Marcus Rahsford.

Former Utd defender Wes Brown is reportedly renting one of Rashford’s properties on a ‘mates rates’ deal.

Last month, it was reported that 43yrs Brown has been declared bankrupt. the former England defender fell into a six-figure debt with HMRC as well as failing on car payments pic.twitter.com/14cTHS3ZrL

