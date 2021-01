ZBOG OVOG ĆE SE U HAJDUKU HVATATI ZA GLAVU: Odbačena mlada zvijezda na meti dva talijanska velikana!

Autor: N.M.

Kao što je već poznato Gorica je imala izuzetno uspješnu HNL jesen i trenutno drži treće mjesto ljestvice. Sve je to dovelo do velikog zanimanja i praćenja igrača momčadi iz Turopolja. Već otprije na oku brojnih klubova su i sjajni vratar Kristijan Kahlina i veznjak Kristijan Lovrić.

No novi igrač koji je došao pod radar je Dario Špikić, bivši igrač Dinama i do prošlog ljeta igrač Hajduka koji je najbliži izlaznim vratima kluba iz Turopolja. Sve bolje igre 21-godišnjeg krilnog napadača privukle su pozornost brojnih klubova iz inozemstva, a posebno se to odnosi na klubove iz susjedne Italije. Nekoliko je klubova iz Serie A pokazalo interes, a najkonkretnija su dva kluba iz gornjeg doma talijanskog nogometa i sudionici Lige prvaka Lazio i Atalanta.

Uprava kluba i predsjedenik Črnko željeli bi mladog Špikića prodati samo i isključivo ukoliko dođe prava i ozbiljna ponuda a koja bi bila na razini dosadašnjeg klupskog rekordnog izlaznog transfera, onog Atiemwena u Dinamo za 2,6 milijuna eura.

Talijanski mediji također pišu o interesu drugoligaša Brescie za Dinamovog desnog beka Frana Karačića (24). Karačić je na posudbi u Lokomotivi i odbio je transfer u Rijeku jer se nada inozemstvu. Dinamo bi trebao zaraditi milijun eura odštete.