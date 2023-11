Zbog osvete su išli na štetu Hrvata: ‘Ne mogu vjerovati da je to zbog Dinamovih navijača u zatvoru’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Polemike nakon dvoboja Viktorije iz Plzena i zagrebačkog Dinama u skupini Konferencijske lige se ne stišavaju. Još jedan Dinamov poraz u nizu, treći, u europskim nastupima, doveo je zagrebački klub do neugodne situacije prije nedjeljnog derbija u Rijeci.

Ova utakmica hrvatskog prvenstva za Dinamo postala je krucijalna u ovoj sezoni.





Dobije li Dinamo po repu od nesumnjivo konkurenta u borbi za naslov posljedica i promjena kod modrih će zacijelo biti…

Veliki grč kod Dinama

O stanju oko Dinama i nastupajućeg derbija u Rijeci razgovarali smo sa Sašom Peršonom. Čovjekom koji je igrao za Rijeku, potom za Hajduk, ali i za Dinamo. I u svim tim momčadima bio je sjajan.

“Pomno sam promatrao nastup Dinama u Plzenu. Ono što se osjeti kod Dinama jest jedan veliki grč. Ne samo kod trenera koji zna što ga čeka zbogloših rezultata, već i kod igrača. Koji su psihički zakočeni, uplašeni, uvijek je to tako kada utakmicu doživljavaš pod imperativom. A zbog neočekivanih posrtaja u Dinamu je baš takva situacija.”, kaže i dodaje:

“Nije to bila neka bijedna partija, ima je Dinamo dobrih, makar kratkih, momenata. Ali, sveukupno, takav nastup ni u slabijoj Konferencijskoj ligi ne može zadovoljiti. Isto znam da su svi nakon takve utakmice i frustrirani, jer neke sudačke odluke bile su u najmanju ruku diskutabilne”, kazao nam je isprve Peršon.

Baš smo vas to mislili pitati. Kako biste ocijenili suđenje grčkog arbitra? Imaju li u Dinamu zaista pravo na ljutnju i bijes?

“Kada sam gledao utakmicu i vidio što se zbiva malo sam se našalio. Pa sam rekao da se grčka sudačka postava prema Dinamu ponijela nepravedno, aludirajući na one Dinamove navijače koji su po grčkim zatvorima. Kažem, rekao sam to u šali. Jer, ne mogu vjerovati, bio sudac iz Grčke, Gruzije ili Islanda, da bi to moglo imati ikakav utjecaj. No, možda je delegiranje suca iz Grčke u ovom ne samo sportskoj stvarnosti bilo malo promašeno, eto i to sam pomislio. Dakle, pogodak u sudačkoj nadoknadi koji je poništen zaista može naljutiti sve one sklone Dinamu”, govori nam Peršon.

I nastavlja:









“Niti je kamera bila dobro postavljena, niti se vide linije, kao što ni sudac uopće nije otišao pogledati situaciju na ekranu. Nego je presudio po uputi iz VAR sobe. Možda se radi o milimetrima, a teško je i na snimki kamere procijenIti kada je lopta upučena, tu je riječ o stotinki sekunde.”, rekao je i dodaje:

Dinamo još ima šansu

“Dinamov trud u zadnjm dijelu utakmice tako nije bio nagrađen, kada se vidi nenaklonost grčkog arbitra čak možemo reći da je Dinamo zaslužio i bod. Unatoč igri slabijoj od očekivane. No, to kako igraš nema nikakve veze s pravdom ili nepravdom na terenu. I taj poništeni jedanaesterac. Još uvijek je neshvatljivo koji je trenutak u kaznenom prostoru Čeha sudac uopće gledao”.

I još nešto naglašava:

“Riječ je o dvije odluke koje spadaju pod domenu slobodnog sudačkog uvjerenja, kako postoji tu još i VAR soba, onda je u te dvije odluke na jezičac na vagi, to je sudac, bio na strani Čeha. Makar, vjerujem da se Dinamo još može rehabilitirati u Europi s dvije pobjede. I volio bih da to bude tako”.

Slijedi derbi Rijeke i Dinama u nedjelju na Rujevici…









“Da, to je unaprijed velika utakmica. Pod tim podrazumijevam da nakon dugo vremena Rijeka i Dinamo igraju za vrh ljestvice. Jasno, tu je još i Hajduk. Ali, samim time što je tu još i Hajduk taj dvoboj Rijeke i Dinama dobiva još više na važnosti. Pogotovo za Dinamo. Nekako, kada bi kalkulirali, Rijeka može prije biti zadovoljna i bodom. Dinamu bi za potpunu rehabilitaciju trebala pobjeda. No, kako će do nje doći s momčadi koja je, rekoh, u grču.”, kaže i zaključuje:

“I s trenerom koji svaki dan zna da više nema pravo na grešku. U cijeloj priči moramo biti svjesni da imamo zanimljivu situaciju u prvenstvu i utakmicu koja se nestrpljivo čeka. Ta utakmica može biti za Dinamo prijelomna i u pozitivnom, ali i u negativnim kontekstu. Nakon svega, poraz bi donio neminovne potrese u klubu. U takvim okolnostima može stradati trener, ali ne samo on. Uglavnom, znamo smao jedno, biti će jako zanimljivo”.

Možda i posljednja utakmica Jakirovića na kormilu Dinama, sve je moguće…