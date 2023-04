ZBOG OPTUŽBI ZA SILOVANJE ZATRAŽILA RAZVOD I POLA IMOVINE! Na sudu je doživjela šok

Jedan od najpoznatijih marokanskih nogometaša, koji trenutno igra za PSG Achraf Hakimi, optužen je od strane jedne nepoznate djevojke za silovanje i cijeli slučaj je prijavila policiji u Francuskoj.

Kako je navela djevojka, Hakimi ju je pozvao u svoj dom na periferiji Pariza te ju je tamo zlostavljao, dok su njegova supruga, glumica Hiba Abouk i njihovo dvoje djece bila na putu u Dubaiju.

Kada se to saznalo Hiba Abouk odlučila je tražiti ravod od Achrafa Hakimija i tražiti pola imovine, što sigurno nije mala svota jer Marokanac mjesečno u PSG-u zarađuje više od milijun eura mjesečno.

Šokantno saznaje

Kada su glumica i njeni pravni zastupnici otišli na francuski sud tražiti iznos za koji su smatrali da bi joj trebao pripasti pri razvodu, sud im je rekao da takvo bogatstvo ne postoji.

Razlog je što je Hakimi davno svu svoju zaradu stavio na majčino ime, tako da će pravna bitka biti usmjerena na uzdržavanje njihovo dvoje djece, a i Hiba dovoljno zarađuje kao glumica te neće ostati bez prihoda, ali se može oprostiti od milijuna bivšeg muža.

🔴 La femme du joueur Achraf Hakimi a demandé le divorce et voulait plus de la moitié des biens et de la fortune du footballeur mar0cain.

Il est l'un des joueur les mieux payés de la ligue 1, il touche plus d'un million d'euros par mois

L'ex épouse donc aurait eu le jackpot ..… pic.twitter.com/pOAdNx9Co1

— First Mag🗞️🚩 (@FirstMagLeVrai) April 13, 2023