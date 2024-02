Zbog ljubavi odlučio da neće biti pijanac i beskućnik: ‘Bio sam na korak od smrti, spasila me Jelena’

Autor: Dnevno.hr/GIŠ/KIR

Životna priča Aleksandra Gvozdenovića, bivšeg nogometnog vratara, u najmanju je ruku potresna. Bio je perspektivni vratar u svojoj generaciji, ali na dno su ga odvukli poroci. Konkretno, alkohol.

On je s 38 godina završio na ulici i preko noći je pao u ponor u kojem je bio godinama. Nakon godina beskućništva ipak se uspio uzdignuti.Priča rođenog Beograđanina počinje već davne 1987. godine kada se počeo baviti nogometom i nakon kratkog perioda u Hajduku odlazi u FK Rad u kojem je bio kapetan u mlađim uzrastima, ali je i volio izlaziti s društvom i tu i tamo nešto popiti.

“Da sam bar bio malo uporniji, pošteniji prema radu, sebi, treninzima, ali eto, volio sam taj petak i subotu navečer, tako da smo uvijek pravili neki kompromis sa sportom. Ili sam bio nedovoljno iskren ili jak, a možda i jedno i drugo, uglavnom lopta je sve više bježala i bježala i na kraju eto, druge stvari su iza mene”, ispričao je svojevremeno Gvozdenović za emisiju “Exploziv” na TV Prva.

Spasila ga je ljubav

Na kraju izlasci i alkohol su prevladali, u potpunosti je zapostavio nogometnu karijeru i kada je počeo rasprodavati obiteljske uspomene, odlučio je u travnju 2013. godine otići na ulicu samo s jednim ruksakom na leđima. Sebe tada nije nazivao beskućnikom i uvjeravao se da je riječ samo o trenutnom stanju stvari. Ali na ulici je proveo punih 2060 noći, spavajući po klupama, napuštenim vagonima i haustorima. U novonastalim je uvjetima stekao nova poznanstva.

“Tu smo pili, družili se, lagali sami sebe, uvjeravali sebe u nešto što nije bilo. Svi smo bili jedna obitelj. Kad si na ulici izgubiš zanimanje za sve, osim za osnovne potrebe, a onda ni te osnovne više nisu osnovne pa se sve svodi na alkohol i cigarete. Sve što smo imali od hrane imali smo zajedno, dijelili smo i paštetu i sardinu i salamu”, prisjetio se Gvozdenović.

Na kraju ga je spasila ljubav iz prošlosti. “Bio sam na kraju snaga, otečen od alkohola i nespavanja, siguran sam da su me trunke dijelile od smrti. Čuo sam da su moji prijatelji počeli da komentirati kako neka djevojka prilazi. Znao sam da je to ona. Rekla je ‘Aleksandre, ja sam’. Bila je to junakinja moje davno nedovršene ljubavne priče, poslije toliko godina stajala je ispred mene”, otkrio je Gvozdenović.









Sretan završetak

U prvi mah nije bio siguran je li susret sa ženom po imenu Jelena bio samo san, ali kad je našao njezin broj u džepu shvatio je da je riječ bila o stvarnosti. Jelena je još par puta došla do njega, da bi ga na kraju odvela Centar za krizna stanja i od tada kreće njegov oporavak. Cijela priča na kraju ima sretan završetak. Bivši vratar više ne živi na ulici i u ljubavnoj je vezi s Jelenom od 2019. godine.