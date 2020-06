ZAVRZLAMA Epidemiološke mjere za navijače protivne Zakonu o sprječavanju nereda!

HZZJ je prošloga petka propisao epidemiološke mjere koji bih se trebali pridržavati organizatori sportskih priredbi na otvorenom što će u praksi prvi sprovesti hrvatskih nogometni prvoligaški počevši od ovoga utorka kada igraju Istra 1961 i Inter, te Rijeka i Lokomotiva.

Ipak propisane mjere donose zavrzlame.

Naime, nekoliko je vrlo upitnih preporuka, odnosno krajnje dvojbena je njihova provedba.

Bit će zanimljivo vidjeti kako će netko natjerati navijačke skupine da poštuju distancu od 1,5 metara, da prije dolaska na stadion izmjere temperaturu, a onda i popunjavaju tribine po principu: “nitko ne smije sjediti jedan iza drugoga, odnosno u svakom sljedećem redu osoba sjedi za dva mjesta pomaknuta udesno u odnosu na osobu u prethodnom redu…”, piše Novi list.

Međutim, sve to zvuči donekle razumljivo i logično osim preporuke o nošenju zaštitnih maski na tribinama. Ta odredba je u izravnoj koliziciji sa Zakonom o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima. U članku 4. Zakona o sprječavanju nereda na sportskim natjecanjima, pod protupravnim ponašanjem, navodi se i “maskiranje lica kapom, maramom ili na drugi način radi prikrivanja indetiteta”. Dakle, navijačima se izričito brani bilo kakvo pokrivanje lica jer to policiji otežava indetifikaciju u slučaju da “huligani-navijači” primjerice na tribini upalie baklju i hitnu na travnjak. Nije jasno stavlja li ova odluka HZZJ-a izvan snage važeći zakonski akt ili će pravnici i epidemolozi morat nešto smisliti do utorka.