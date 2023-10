Završio je u zatvoru zbog lopovluka, htio je biti čak i predsjednik Hrvatske, a pamte ga i u Hajduku

Autor: Andrija Kačić Karlin

Bili su to slavni Hajdukovi dani. Osvajala su se domaća prvenstva, kupovi, došlo se i do četvrtfinala Lige prvaka 1994. godine. Predsjednik Hajduka tada je bio Nadan Vidošević. I on je tema našeg feljtona…

U tijeku svoje bogate političke i ekonomske karijere Nadan Vidošević obnašao je i funkciju predsjednika nogometnog kluba Hajduk koji je za njegova mandata osvojio devet od mogućih dvanaest nacionalnih trofeja i plasirao u četvrtfinale Lige prvaka kao peti najbolji klub u Europi te sezone.





Čovjek je danas u zatvoru zbog gospodarskog kriminala, a njegov boravak i vlast u Hajduku isto je bio predmet istraga i suđenja…

Vidošević upravljao Hajdukom

Hajduk je imao sve preduvjete za još jednu dobru europsku sezonu, no na korak do još jedna skupine Lige prvaka u kolovozu 1995. godine uslijedio je šok. Hajduk je tog mjeseca igrao dvije utakmice, izlučne, za opetovani plasman u skupinu Lige prvaka, protiv grčkog Panathinaikosa. Sezonu prije Hajduk je bio silno ugodno iznenađenje Lige prvaka, u skupini s Benficom, Anderlechtom i Steauom izborio je četvrtfinale elitnog natjecanja.

I tada igrao protiv tada premoćnog Ajaxa, kasnijeg europskog prvaka. Nakon 0-0 u Splitu u Amsterdamu je bilo 3-0 za sjajnu nizozemsku postavu revolucionarnog trenera Louisa van Gaala.

Hajduk je pritom zaradio golem novac. I onako dobra momčad Hajduka otprije je bila osnažena igračima koji su se vratili iz inozemstva, bili su tu reprezentativci, vratar Tonči Gabrić, stoper Igor Štimac i nenadmašan „veznjak„ Aljoša Asanović. Nadan Vidošević baratao je računima kluba u inozemstvu, plaćao je igrače na ruke, tek kasnije je to izbilo na vidjelo…

Utakmice Hajduka protiv Panathinaikosa igrale su se odmah nakon oslobodilačke akcije ”Oluja„. U prvom dvoboju pred praznim olimpijskim stadionom u Ateni, praznim zbog kazne prema grčkom klubu čiji su navijači često činili nerede na europskim utakmicama, Hajduk je odigrao dobru utakmicu, bez golova.

Trebao je slijediti uzvrat u Splitu, Hajduk je već slovio kao favorit, Euforija je dosezala vrhunac. No, Uefa je bezrazložno utakmicu izmjestila iz Splita „zbog straha od ratnih djelovanja u tom dijelu Hrvatske„. Iako je nakon oslobodilačke akcije vladao posvemašnji mir. U Rijeci je Hajduk s grčkim prvakom odigrao tek 0-0 i ispao.

Hajduk se od tog ispadanja nikad nije uspio oporaviti – ni u Europi ni kod kuće gdje je do tada bio dominantan s tri naslova u prve četiri sezone HNL-a.









Tadašnji predsjednik Nadan Vidošević ubrzo je napustio klub, a ubrzo je isplivao i dug od 55 milijuna kuna. Ako ćemo pravo, klub se nakon toga nikad nije valjano oporavio…

Javnost i policija postavljali su isto pitanje: kamo je nestao taj golemi novac. Naime, Hajduk je otvorio crne račune u inozemstvu preko kojih je vrtio novac iz igračkih transfera. Dojam je da priča o tim mutnim transakcijama nikad nije do kraja ispričana.

Ivan Buljan, Vedran Rožić i Bartol Kaleb čak su završili nekoliko tjedana u pritvoru, a 2003. godine podignuta je optužnica. S poznatim imenima iz nogometa optužen je i predsjednik Hajduka – Nadan Vidošević. No, od svega nije bilo ništa.









Kasnije je Nadan Vidošević obavljao bezbroj dužnosti, čak je 1995. i 1996. bio predsjednik Hrvatsko nogometnog saveza. Vidošević je bio domaći kadar u Hajduku, još 1984. završio je studij ekonomije na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu. Karijeru je započeo kao referent u tvrtki Dalmacijacement gdje 1990. godine preuzima funkciju generalnog direktora i to u trenutku kada je u proglašen stečaj tvrtke.

Nadalje, 1993. godine imenovan je županom Splitsko-dalmatinskim, a zatim i zastupnikom Splitsko-dalmatinske županije u Županijskom domu Hrvatskog sabora, da bi iste godine postao i najmlađi ministar gospodarstva u ratnoj Vladi Nikice Valentića.

U prosincu 2021. osuđen je na osam godina zatvora i vraćanje pokradenih 35,5 milijuna kuna iz Hrvatske gospodarske komore. Vidošević, nekadašnji predsjednik Hrvatske gospodarske komore, podsjetimo, proglašen je krivim po prvoj točki optužnice u aferi Remorker, baš kao i Zdenka Peternel, njegova nekadašnja najbliža suradnica. Vidošević, koji je proglašen krivim po pet točaka optužnice, nepravomoćno je osuđen na osam godina zatvora, a odmah po izricanju presude odveden je u zatvor. Gdje je i danas.