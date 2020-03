ZAVRŠIO JE JADRANSKI DERBI: Rijeka slomila Splićane! Hajduk može biti sretan da nije teže stradao!

Autor: Dnevno

Jadranski derbi je ovoga puta imao dodatnu težinu, bio je to okršaj za drugo mjesto koje osigurava kvalifikacije za Ligu prvaka.

Rijeka je bila bolja i posve zasluženo je stigla do tri boda, a Hajduk može biti sretan da nije i teže stradao.

Domaćin je na koncu slavio golovima Antonija Čolaka (61) i Aleksandra Gorgona (72). Igrači Rijeke su još dva puta gađali okvir gola, a gostujući vratar Josip Posavec je imao nekoliko sjajnih obrana. Koliko je Rijeka dominirala otkriva podatak kako je domaćin imao 17 udaraca, a Hajduk samo šest.

Prvu veliku priliku Rijeka je imala u 25. minuti. Čolak je s desne strane ubacio u kazneni prostor do Gorgona, koji je pucao s desetak metara i pogodio gredu. U nastavku akcije lopta se odbila do Halilovića, no njegov udarac je zaustavio Hajdukov vratar.

Deset minuta kasnije i Andrijašević je uzdrmao okvir gola. Sjajno se oslobodio čuvara i sa desetak metara iskosa pucao, no Posavec je uspio dirnuti loptu i skrenuti je u vratnicu.

Na otvaranju drugog dijela Rijeka je imala dvije sjajne prilike, no oba puta je Posavec odlično reagirao. U 47. minuti je pucao Čolak, a dvije minute kasnije i Gorgon, ali je vratar splitskog sastava branio sjajno. No, u 61. minuti niti Posavec nije mogao spasiti Hajduk.

Čolak je pobjegao gostujućoj obrani, no Posavec je uspio obraniti njegov prvi udarac. Lopta se opet odbila do Čolaka, koji se uspio okrenuti i zatresti mrežu za svoj 11. pogodak ove sezone. U 66. minuti opasno je zaprijetio i Štefulj udarcem izvan kaznenog prostora, no Posavec je ponovo bio spreman.

Korak bliže pobjedi Rijeka je stigla u 72. minuti kada je Gorgon zabio iz kaznenog udarca za 2-0. Jedanaesterac je skrivio Caktaš igrajući rukom, a Batinić je presudio nakon pregleda video zapisa. Hajduk je mogao ublažiti poraz u posljednjoj minuti susreta, no Pandur je obranio udarac Jaira.

U prvom nedjeljnom susretu Dinamo je na stadionu Maksimir pobijedio Istru 1961 sa 2-0 ostvarivši 21. pobjedu ove sezone.

Bila je to prva od četiri utakmice koje će Nenad Bjelica zbog kazne propustiti, a momčad hrvatskog prvaka vodio je Rene Poms.

Podsjetimo, Bjelica je zbog nesportskog ponašanja, odnosno vrijeđanja suca Marija Zebeca na utakmici protiv Osijeka, suspendiran na mjesec dana. Dinamo se žalio, a nakon što je kazna potvrđena strateg ‘modrih’ neće sjediti na klupi do 6. travnja.

Dinamo je poveo već u 2. minuti utakmice. Damien Kadzior ubacio je iz kornera, a Emir Dilaver zabio za rano vodstvo “modrih”.

Korak do drugog gola domaćin je bio u 35. minuti, no snažan udarac Nikole Mora sa 20-tak metara završio je u okviru gola. U samoj završnici poluvremena domaćin je dva puta opasno zaprijetio, oba puta je pucao Oršić, no prvi udarac je Duka zaustavio, a minutu kasnije Oršić je pucao pored gola.

Sve dvojbe oko pitanja pobjednika Dinamo je razriješio u 70. minuti golom Lovre Majera. Najbolju priliku gosti su imali u 55. minuti kada je Fintić ubacio pred Zagorca, ali je napadač Istre Delić zakasnio na loptu.

Dinamo vodi sa 65 bodova, Rijeka je sada druga sa 47 bodova, dok je Hajduk treći sa 45 bodova. Posljednja dva mjesta drže Inter i Varaždina sa po 17 bodova.

REZULTATI 26. KOLA:

Rijeka – Hajduk 2-0

Dinamo – Istra 1961 2-0

Subota:

Inter – Slaven Belupo 0-2

Osijek – Varaždin 2-0

Ponedjeljak:

Gorica – Lokomotiva (18)

TABLICA:

1. Dinamo 26 21 2 3 51-11 65

2. Rijeka 26 14 5 7 42-31 47

3. Hajduk 26 13 6 7 41-23 45

4. Lokomotiva 25 13 4 8 38-27 43

5. Osijek 26 11 9 6 38-25 42

6. Gorica 25 9 8 8 31-37 35

7. Slaven Belupo 26 7 5 14 23-43 26

8. Istra 1961 26 4 7 15 19-40 19

9. Inter 26 3 8 15 28-51 17

10. Varaždin 26 3 8 15 18-41 17