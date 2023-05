ZATVARAO JE BIRTIJE, OD BOCE SE TEŠKO ODVAJAO! Kako je nogometaša alkohol totalno uništio, teško da ga se može prepoznati

Ono što nedostaje engleskoj reprezentaciji već desetljećima je jedan pravi fantazista, čovjek koji s loptom zna sve, a zadnji koji je zaludio Otok takvim umijećem bio je legendarni Paul Gascoigne. I on je tema našeg feljtona o legendama svjetskog nogometa…

Popularni Gazza bio je voljen i cijenjen od struke i suigrača, a karijeru je započeo u Newcastleu i iako mu nisu pridavali preveliku pažnju, mladi nogometaš se nametnuo i izgradio veliku karijeru.

Već u mladosti Paul je imao traumatična iskustva, kada mu je jedan prijatelj poginuo kada je na njega naletio kombi, a razvio je i ovisnost o kocki, koje se kasnije donekle riješio.

Brojni problemi s alkoholom

Nakon što je na Otoku još igrao za Tottenham, Gazza prelazi u Lazio, u kojem je vječna legenda, ali tamo su već počeli problemi s alkoholom i opijatima, kojih se nije nikada do kraja riješio.

Vinnie Jones of Wimbledon, Paul Gascoigne of Newcastle United. No, not that one pic.twitter.com/0aXrfvGM7A

Nakon Italije vratio se Škotsku gdje je igrao za Rangerse, da bi još do kraja karijere 2004. godine igrao za Middlesbrough, Everton, Burnley, Gansu i Boston, dok je za reprezentaciju nastupao deset godina.

I dok je tijekom igračke karijere još koliko toliko svoju ovisnost o alkoholu i drogama držao pod kontrolom, po završetku karijere kreće pravi pad Gazze, koji je nebrojeno puta bio na rehabilitaciji, a Britanski tabloidi imaju pravu kolekciju njegovih fotografija u izbezumljenim stadijima.

A huge #thankyou 🙏🏼 to @ChrisStowey for arranging for 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 legend @PaulGazza_8 to sign an Italia 90 shirt for my 50th birthday gift (for next year!🤣)!!!👌🏼🖊🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿😀🌍🏆#gazza #paulgascoigne #englandshirt #italia90 #wc1990 #dcfcshirtcollector pic.twitter.com/nkuN0dFsMg









