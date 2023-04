ZASMETALO MU ŠTO POZNATA HRVATICA POKAZUJE GRUDI! Odmah mu je odgovorila i pokazala još i više: ‘Pa svi vole grudi’!

Atraktivna Amerikanka hrvatskih korijena i jedna od najseksi sportašica svijeta Paige Spiranec, odlučila je odgovoriti jednom od svojih pratitelja na pomalo neukusan komentar.

Paige je poznata u svijetu golfa, ali još više u virtulanom svijetu, gdje na svojim profilima na društvenim mrežama ima pravu vojsku sljedbenika.

Tako je jedan od njih odlučio objasniti Spiranec kako bi se mogla malo čednije oblačiti, a Paige mu je odgovorila na osebujan način u video uratku.

‘Svi vole grudi’

Let’s talk about how to grip that putter! pic.twitter.com/tEYM3ZAcTo

“Ovo je tako uvredljivo za muškarce. Ne igrajte se s našom ljubavi prema golfu. Prekrasna si, da. Ali ne moraš biti toliko otvorena. Odjeni se kako treba, i dalje bi bila zgodna”, napisao je pratitelj u komentaru, a onda je Paige uzvratila video uratkom.

“Razumijem da mrziš grudi. Ali svi vole grudi, grudi su super”, izjavila je i više nego oskudno odjevena Paige.

“U svijetu se događa toliko toga što bi vas trebalo smetati i vrijeđati. Grudi nisu jedna od njih”, nadodala je Spiranec.

Want to play a round of golf with me? Now you can! Last day to enter. Click the link-https://t.co/5guot2zo7P pic.twitter.com/sGy2spjOT2

— Paige Spiranac (@PaigeSpiranac) April 5, 2023