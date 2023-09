Zaredali su šokovi i u Dinamu su se pogubili: ‘Zbog previranja je došlo do lošeg posla’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Dinamova eliminacija protiv praške Sparte još mnogima ne ide u glavu. Šok kojeg je svojim navijačima priredio hrvatski prvak dugo se neće zaboraviti. Mšljenja ima tisuću, sva se svode na otprilike isto. Momčad nije primjereni ojačana nakon odlaska cijele plejade velemajstora.

Naš komentator Ilija Lončarević, na godišnjem odmoru, sam nam priznaje da je zatečen svim ovim događajima.

“Nisam očekivao ovakav rasplet. I ne bih o utakmici. Ne volim baš biti oštar u baš svakom detalju. Ovu sliku Dinama valja gledati u širem segmentu. Nije lako izgubiti dva gola razlike iz prve utakmice, pa to je ispao najveći preokret u ovim kvalifikacijama.”, rekao nam je.





Riskirali su i nisu uspjeli

Kako vi gledate na razmišljanja navijača da je momčad puštena u europske kvalifikacije bez pravog, osjetnog i kvalitetnog pojačanja, a u 18 mjeseci je prodano gotovo toliko igrača. Dakle, nije da nema novaca za pojačanja?

“Pa, žestoki navijači sve prate, znaju cijene, uostalom danas je sve javno. Sigurno jest da se očekivalo više glede dovođenja novih, dobrih igrača. Koji barem djelimično mogu zamijeniti sve one koji su otišli. No, to se nije dogodilo. I naravno da se nedostatak onih koji su vodili igri osjeti na većini nastupa”.

A zašto je tome tako?

“Zacijelo su previranja u klubu usporila procese skautiranja, pregovora i dogovora s potencijalnim novim igračima. A možda se malo išlo i na rizik. Ono, podrazumijevalo se da će se osigurati sigurno barem Europska liga. A Dinamo je realno bio nadomak i Lige prvaka. Od svega toga ništa. Mislim da Dinamova momčad, taj roster i nije toliko loš, koliko su zaredali šokovi pa su se svi malo pogubili. Pod to spada i smjena trenera. Znam kako je Jakiroviću sad teško, pogotovo jer su prve dvije utakmice bile i više nego korektno odrađene. No, izgleda da nije problem bio sam trener”.

Koliko ovi posrtaji mogu utjecati na Dinamo u borbi za naslov prvaka. Hajduk je startao sjajno, Dinamo kaska?

“Ja sam i dalje uvjeren da Dinamo ima najbolje igrače u Hrvatskoj. Bez obzira na svu silu kvalitete koja je otišla. Dinamo ima širi izbor igrača od Hajduka. Kad bi samo tako gledati, a Jakirović je dobar stručnjak, ne treba tu biti pesimist. Mislim da će sad u Dinamu izniva reagirati i dovesti još nekog igrača. Tek kod takvih situacija reagirate promptno, kao što se reagiralo nakon eliminacije od AEK-a kada je smijenjen trener. Ali, vidim i Hajduk se ojačava. Sigurno ćemo imati zanimljivo prvenstvo”, kaže nam Lončarević.









No, u Dinamu će zbog ovih događaja biti isto zanimljivo, pa i na nastavku one odgođene Skupštine?









„Sigurno”!, zaključio je.

Pratimo prvenstvo, Jakirović je sigurno pod velikim pritiskom…