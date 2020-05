‘ZARATILI’ IVO KARLOVIĆ I ‘HISTORIČAR’ ĐOKOVIĆ: Znate li što se dogodilo 1847.?

Autor: Dnevno

Ono što nemaju protiv Novaka Đokovića, Rafael Nadal i Roger Federer, to ima Ivo Karlović – pozitivan omjer u duelima s trenutačno najboljim svjetskim tenisačem.

Prema službenim podacima ATP-a, Đoković je od trenutno 124. tenisača svijeta bio bolji samo 2008. godine na Mastersu u Hamburgu, dok je Karlović slavio iste godine u Madridu i 2015. godine, poslije velikog preokreta u Dohi.

Karlović i Đoković su godinama dobri prijaltelji, a 41-godišnji Zagrepčanin otkrio je jedan zanimljiv detalj.

Na službenoj stranici ATP-a stoji da je odnos pobjeda i poraza dvojice tenisača 2:1 u korist Karlovića, ali “Div sa Šalate” ističe da je skor uvjerljiviji u njegovu korist.

“Zapravo je 3:1. Pobijedio sam ga i u kvalifikacijama turnira u Madridu 2005. godine, samo što ATP to ne bilježi. Nije da ga zadirkujem, ali spomenem mu taj podatak s vremena na vrijeme. Na što on počne iznositi smiješne izgovore, poput “puhao je vjetar”, ili “to je bilo 1847.” Ne znam zašto je baš tu godinu izabrao“, rekao je Karlović za “Večernji list”.

Naime, te je godine Sabor u jeku Hrvatskog narodnog preporoda proglasio hrvatski jezik službenim jezikom što je jedan od glavnih elemenata u izgradnji moderne hrvatske nacije.

Govor koji je mladi plemić Ivan Kukuljević Sakcinski 1843. održao u Saboru na hrvatskom jeziku, u kojem je predlagao da se hrvatski jezik uvede kao diplomatski umjesto latinskog, označio je punoljetnost hrvatskog jezika i društvene svijesti.

Na povijesnoj sjednici posljednjeg staleškog zasjedanja Hrvatskog sabora 23. listopada 1847. godine, nakon temeljitog razmatranja Kukuljevićeva prijedloga, Sabor je hrvatski jezik proglasio službenim u javnoj uporabi.

Đoković je već pokazao da ga zanima povijest i to ona alternativna (Jovan Deretić op.a.), pa ne bi čudilo da je “doktoru” Ivi pokušao poručiti nešto između redaka, a sve i da nije tako, korisno je znati ponešto o povijesti svoga naroda.