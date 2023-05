ZARADILA JE VEĆ 4500 EURA U PET DANA! Poznata tenisačica prodaje svoju intimu: ‘Prijateljica mi je otkrila zašto je prostitutka, a bogata je!’

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Jedna od onih sportašica koja je odlučila “lakše zarađivati” u životu je i Sofya Zhuk, 23-godišnja Ruskinja koja je odlučila prekrižiti naporne treninge i doslovno – ne ustajati iz postelje.

Iako je u karijeri zaradila gotovo (bruto) 400.000 eura, čini se da joj to nije dovoljno, pa je odučila napraviti korak više.

Kao što smo pisali otvorila je prije nekog vremena link na platformi za javno pokazivanje svoje intime i odlučila je sve to naplaćivati. A kako joj ide “novi posao”, odgovorila je u jednom od posljednjih intervjueva…





‘Pa nisam ništa pokazivala, a zaradila sam’

“Bilo mi je zanimljivo da vidim koliko ja to mogu zaraditi. I jako me to iznenadilo i mene i mog dečka. I zaradila sam 4500 dolara u pet dana”, otkrila je i dodaje:

“Nije mi jasno. Nisam ništa pokazala. Nikakvu golotinju. Samo sam objavljivala fotografije kao na Instagramu, u kupaćem kostimu. Ljudi su to plaćali 20, 30 dolara, ja sam onda podigla cijenu na 100 dolara i svejedno su platili. I tako je ispalo 4500 dolara, a da nisam ništa radila”.









Porno sadržaj neće plasirati, kaže.

“To rade Amerikanke, ruski odgoj nešto je drugačiji po tom pitanju”.

Otkrila je da joj teško padaju komentari…

“Ovo govorim iz vlastitog iskustva. Ovdje sam upoznala djevojku koja se bavi prostitucijom. Prekrivena je zlatom i dijamantima jer ima bogatu obitelj. Pitala sam je zašto se bavi s tim, a onda mi je rekla da joj je tako lakše, jer zaradi 3000 dolara na dan, koliko se ja mučim tjedan dana na svom poslu. Pitala sam je kako sve to radi, a onda mi kaže da zatvori oči i pretvara se. I stenje nekoliko minuta. I to je sve”, dodaje.

Aktivna je na društvenim mrežama, posebice na Instagramu gdje ima gotovo 170.000 pretplatnika.

“To radim iz čiste zabave, nemam nikakvu korist od njih”, kaže.

Kaže za ruski portal Sports da je prekrižila karijeru tenisačice…

“I dalje me neki doživljavaju kao tenisačicu, tenis je prošlost. Sad sama vodim dvije tvrtke. Imam tvrtku za iznajmljivanje automobila, kao i kozmetički salon. A suprug i ja imamo i zajedničku tvrtku za izradu dokumenata”, rekla je Sofya.

Otkrila je zašto se posvađala s mamom.

“Htjela je upravljati mojim životom. Naljutila se na mene jer sam prekinula s teniskom karijerom kad sam imala 19 godina. Dvije godine nismo razgovarale. Sad je shvatila da je pogriješila”, otkrila je u jednom iskrenom intervjuu.

