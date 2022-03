ZAR SMO BILI TOLIKO NAIVNI? LIGA JE POŠTENA! Filijala uzela bodove Rijeci, svi smo u šoku!

Autor: Andrija Kačić Karlin

Sport kao prenesena slika života često nam priredi šokove, jednom smo svjedočili sada u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatski dragovoljac koji je za veliku većinu hrvatskih klubova topovsko meso pobijedio je Rijeku s 2-1. I tako momčadi s Rujevice poremetio planove glede borbe za vrh ljestvice. I ne samo da je to prvorazredno iznenađenje, već je taj Hrvatski dragovoljac prepun igrača Rijeke, čak mu je Rijeka dala i trenera. I tako nam je ponuđen zaključak o Hrvatskom dragovoljcu kao filijali Rijeke, što nas je sve smetalo…

Kad, gle čuda! Taj isti Hrvatski dragovoljac, s igračima u momčadi koji su došli iz Rijeke na posudbu, s trenerom koji je poslan u Siget kao neki pomoćni kuhar – oduzmu bodovi Rijeci koja se bori za naslov prvaka Hrvatske.

Očito, liga nam je, naše prvenstvo, poštenije nego što smo mislili i pretpostavljali. I veseli nas to. Baš u istoj mjeri koliko nas je ovaj rezultat i šokirao . Možda je lako i objasniti što se dogodilo…

Niti jedan igrač na svijetu ne voli biti igrač na posudbi, ponajprije jer je to znak nepovjerenja u njegove vrijednost. A tko će koga nego svoj svoga ? Izgleda da se to upravo dogodilo u prvenstvenom srazu autsajdera Hrvatskog dragovoljca i posvemašnjeg favorita Rijeke. Predsjednik Rijeke Damir Mišković zacijelo nakon ovoga događaja može lupati glavom u zid. Kriva procjena struke, ili njegova, možda ga je koštala i naslova prvaka. Možda ga je struka prevarila. Ili je očito platio ceh nepovjerenja prema vlastitim igračima, a možda se ti posuđeni igrači osjećaju nesretno i podcjenjivački pa su to svom bivšem predsjedniku, možda i sadašnjem, priuštili.

Opet, kad gledamo zajedničku dobrobit, opću vrijednost, ovo što se dogodilo na ovoj utakmici vraća vjeru u sport i nogomet, čak i u život. Opterećeni teorijama zavjere i spoznajama da znamo ishod svih događaja unaprijed živimo život koji nije vrijedan. Mislimo da je sve namješteno, dogovoreno, potplaćeno i sređeno. A izgleda da i nije baš tako. I zato moramo dignuti palac gore za ovaj rezultat. Šokantan rezultat!

Kako bilo, prvenstvo nam je toliko urnebesno da se iz tjedna u tjedna čudimo ishodima. To je ono najzanimljivije što ti sport može pružiti. Ista ta Rijeka koja Hajduka na Poljudu rastavi kao leg0 kckice u srazu sa svojom filijalom dobije takvu pljusku koja se čuje tisućama milja daleko. Zar to nije predivno. Gledajući sa sportskog aspekta, naravno! I životnog, razumijemo se.