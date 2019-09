ZAR JE ZBILJA TO REKAO? Halilović usporedio neusporedivo!

Autor: Dnevno

Vječna nada i kapetan mlade reprezentacije u posljednjem ciklusu, Alen Halilović, danas je 23-godišnjak. Trenutno je član Milana, koji ga je ove sezone poslao na novu posudbu. Nakon belgijskog Standarda, sada je u nizozemskom Heerenveenu.

”Milan je bio razočaran potezima Standarda. Imao sam nekoliko razgovora, dali su mi obećanja, ali onda se dogodilo upravo suprotno”, rekao je Halilović za Voetbal International.

”U Standardu su lagali i stvarali mi probleme, no, srećom, umiješao se Heerenveen, koji je učinio sve da me dovede. Bio je to dobar potez za mene jer mi ova liga odgovara. Želim pokazati kako mogu biti jedan od najboljih igrača u Eredivisieje i tamo gdje trebam biti, u europskom vrhu”, samouvjeren je Halilović.

Zasad je u novom klubu skupio samo 25 minuta u dvije utakmice, u koje je ušao s klupe. Bilo je to u nedavnom domaćem remiju s Utrechtom i porazu od Ajaxa 4:1 desetak dana prije toga.

O odlasku u HSV, pak, kaže kako je to bila velika pogreška. Nakon dobrih igara u Las Palmasu prodan je u Milan, a sada pokušava opet uhvatiti formu na posudbama. Krasi ga veliko samopouzdanje, toliko da smatra kako možda može uskočiti i u kopačke najboljeg igrača svijeta u 2018. godini.





”Imam osjećaj da još mogu biti dobar kao Modrić”, poručuje bivši nogometaš Dinama. Zanimljivo bi bilo vidjeti Alena s Rebićem u Bobanovu Milanu. Sad ili nikad.