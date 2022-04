ZAPOMAGANJE NENADA BJELICE: ‘Trebao je pucati Lovrić, nije mogao… Nisam kriv’

Autor: Andrija Kačić Karlin

Nakon uzbudljivog, ali kvalitativno slabog derbija Osijeka i Hajduka, bez golova, trener Osijeka Nenad Bjelica odmah nakon utakmice ustvrdio je kako je „njegova momčad bila bolja„.

A dan poslije utakmice novinarima je morao objašnjvati zašto je jedanaesterac tukao Miji cAktaš, donedvni kapetan Hajduka. Promašio ga je poprilično nespretno.

Nenad Bjelica, strageg Osijeka čak se morao i pravdati…

„Lovrić je trebao pucati, ali nije se dobro u tom trenutku osjećao i prepustio je Miji. Na žalost, to nam se već drugi put događa. Protiv Dinama je bio određen Kleinheisler, pa se nije dobro osjećao i prepustio je Pilju koji nije zabio. Što da radim? To je tako. Neki me sada pitaju zašto nije Mierez pucao. Pa, nisam mu mogao dati nakon onoliko promašaja u prošloj sezoni, kao ni Kleinheisleru nakon što se protiv Dinama nije dobro osjećao. Mijo je određen kao drugi izvođač, osjećao se da je spreman, preuzeo je odgovornost, a meni je teško u tom trenutku vikati da ne puca on, nego netko drugi. Na žalost, nije ga zabio i što sad da radimo„, zapomaže ovaj stručnjak. Očito su neiskorišteni jedanaesterci rak-rana Osijeka.

„Zaslužili smo pobjedu. Raduje činjenica da smo još jedan derbi odigrali kvalitetno ida je bilo malo više sreće mogli smo u tim derbijima uzeti i 3-4 boda više. Limitirali smo Hajduk, nismo im ništa dali, ali opet smo imali puno problema s realizacijom i s time ne možemo biti zadovoljni. Šteta tog jedanaesterca, Hajduk bi se otvorio, tada bi se još razigrali„…