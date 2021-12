‘ŽAO MI JE CURO, ALI NEMA SE**ANJA!’ Poznati sportaš šokirao svoju djevojku, ima jedan razlog…

Jake Paul poznati je profesionalni boksač koji upravo večeras (subota) peti put ulazi u ring, profesionalni ring.

Kako je nam nerijetko izjavljivao, jako se puno žrtvuje za svoje mečeve, ali i bome njegova djevojka, kako već pišu neki tabloidi.

Julia Rose, popularna djevojka koja ima gotovo milijun pratitelja na društvenim mrežama, nerijetko skreće pažnju na sebe jako provokativnim fotografijama.

Nije laka odluka

A ono što su mediji iskopali je podatak da kad Jake ulazi u posljednju fazu priprema za borbu, da taj borac u potpunosti – izbjegava seks.

Po savjetima svog trenera izbjegava bilo kakve seksualne aktivnosti.

“Apstinencija na svakog borca utječe drugačije. Ne vjerujem u to što ljudi pričaju, morao sam na vlastitom iskustvu to provjeriti. Moram priznati da sam prekršio pravilo nekoliko puta i moj trener je to odmah primijetio”, priznao je Paul.

“Bio je to šok za moju djevojku”, dodao je.

Izostanak seksa u pripremi pred meč borca čini agresivnijim, otkriva njegov trener. Ovaj “youtuber” ušao je u svijet boksa i dobro mu ide, a ima i vojsku navijača…









